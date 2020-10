El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, expresó este martes la necesidad de retornar al sistema bicameral (senadores y diputados), durante su presentación ante la Comisión de Constitución del Congreso.

Se trataría -manifestó ante los parlamentarios- del "mayor legado que pudiera dejar el Congreso en materia de reforma política”.

“Exhorto a los congresistas a aprobar esta reforma ya que sería el mayor aporte que el Congreso pudiera hacer al rediseño del sistema político del país”, insistió.

Dijo que es fundamental tener una segunda cámara revisora, como el senado, porque permite que las normas emitidas sean mejores.

“La bicameralidad no solo mejorará la representación y la seguridad jurídica, sino también la calidad de las normas”, remarcó.

Consideró que las funciones de un nuevo senado deberían ser designar a las altas autoridades como los miembros del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Contralor de la República, entre otros.

“El Congreso puede aprobarlo tranquilamente en primera votación en esta legislatura y en la siguiente legislatura bien podría ratificarse”, señaló.

Asimismo, el defensor del Pueblo consideró que la bicameralidad y la reelección están vinculadas. Señaló que es importante el conocimiento que adquieren los parlamentarios durante el ejercicio de sus funciones.

"No se puede formar un político de la noche a la mañana, formarlo demanda varios quinquenios o decenas de años para estar en frente de un verdadero cuadro político […] Es fundamental que el Congreso vea el tema de la no reelección. […] El capital humano o de conocimientos se pierde cuando no hay reelección”, señaló.

El Congreso aprobó la no reelección inmediata de congresistas, modificación constitucional que fue ratificada durante un referéndum. Teniendo en cuenta este cambio, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) precisó que los actuales congresistas (elegidos para el período 2020-2021) y los que integraron el Parlamento disuelto no pueden tentar al mismo cargo en el proceso de abril de 2021.





Modificación constitucional sobre la no reelección inmediata

Terminada la exposición del Defensor del Pueblo, el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade concordó en que la bicameralidad es la reforma política más importante que se tiene en curso y exhortó a sus demás colegas a que piensen en la institucionalidad del país y aprueben esta medida.

Esta es la sesión de la Comisión de Constitución en la que participó el Defensor del Pueblo:

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO:

Martín Vizcarra dijo que la ciudadanía debe respaldar a los mejores candidatos

TE PUEDE INTERESAR:

Martín Vizcarra: Preguntas y respuestas claves sobre su situación legal

Comisión especial del TC aprueba cronograma y este miércoles inicia la convocatoria

Fiscal Germán Juárez también investigará a Martín Vizcarra por asociación ilícita

Rompiendo el techo de cristal en la política peruana, por Denisse Rodríguez

Martín Vizcarra: ¿Sus declaraciones sobre AP y APP afectan la neutralidad electoral?