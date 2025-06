Aunque en la cuarta sesión extraordinaria de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, realizada este jueves, su presidente, Paúl Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial), dejó abierta la posibilidad de convocar a una quinta cita de este tipo para continuar analizando el predictamen de la Ley de Minería Artesanal y Pequeña Minería (MAPE), luego retrocedió y refirió que esta norma “tendría” que verse en la próxima legislatura.

“Creemos que, definitivamente, esto [el debate y votación de la Ley MAPE] ya tendría que darse en la próxima legislatura. Nosotros hemos hecho todo el esfuerzo, hubiéramos querido que se apruebe en nuestra gestión. Estoy seguro de que se retomará en la próxima gestión [de la comisión]”, manifestó en declaraciones a la prensa en el Parlamento.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Gutiérrez Ticona- a pesar de que la mayoría de los integrantes de la comisión aprobó el último martes que la polémica sobre la formalización minera se traslade a agosto- convocó a los ministros Jorge Montero Cornejo (Energía y Minas), Raúl Pérez Reyes (Economía y Finanzas), Juan Castro Vargas (Ambiente) y Fabricio Valencia Gibaja (Cultura), con el objetivo de que se pronuncien sobre el predictamen de la Ley MAPE. No obstante, los cuatro se excusaron de participar.

El congresista del Bloque Magisterial reconoció que buscaba “acelerar la aprobación” de la Ley MAPE, “sabiendo que el Reinfo culmina en junio”, al hacer referencia a la citación de los ministros.

“Sabemos que los hermanos mineros van a continuar con sus labores, no podemos permitir que sigan en la informalidad [...] No creo [que este dictamen se vea en la Comisión Permanente], apenas inicie agosto se tiene que hacer todo lo posible [por retomar el tema], el dictamen está avanzado”, expresó.

Precisamente, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, afirmó que se debe “hacer una revisión” del predictamen Ley MAPE, porque este texto reúne las propuestas de ocho proyectos de ley, incluido uno del Ejecutivo.

“Necesitamos darle una mirada a esa Ley MAPE para asegurarnos que no tengamos ahí una posible expansión del Reinfo, lo que si necesitamos es tener un registro integral de todos los sujetos que se van a formalizar o que se están formalizando”, manifestó en declaraciones a Canal N desde Trujillo, donde participó en el V Encuentro Nacional de Vicegobernadoras y Vicegobernadores del Perú 2025.

Castro, quien no asistió a la Comisión de Energía y Minas, refirió que el impacto de la pequeña minería “es muy fuerte”, porque “andan por todos lados haciendo socavones, contaminando los ríos, [los mineros informales] entran y desaparecen, es un poco complicados controlarlos”.

(Foto: Ministerio del Ambiente)

“La idea de la formalización es tener controlados a estos sujetos y todos los que estén fuera [del sistema] son mineros ilegales. El formal o el minero en proceso de formalización tenemos que ver que logren cumplir [los requisitos], el que no, están al margen de la ley y hay que actuar con toda la rigurosidad”, remarcó.

Sobre el Reinfo, el ministro del Ambiente recordó que el 30 de junio vence el plazo, pero que el Congreso le dio la facultad al Ejecutivo de ampliarlo por seis meses más.

“Es la única vez que da la ley, hasta fines [de diciembre], después de eso no debería haber ninguna ampliación”, acotó.

La otra postura

Antes de sus declaraciones a la prensa, Gutiérrez Ticona dejó abierta la posibilidad de convocar a una quinta cita extraordinaria para abordar el predictamen de la llamada Ley MAPE, que, según han advertido expertos favorece a la minería ilegal. Incluso, agregó que “dependiendo de la urgencia”, el texto podría ser abordado en la Comisión Permanente durante el receso.

El parlamentario del Bloque Magisterial afirmó que su comisión seguirá trabajando, “mientras aún tengamos esta responsabilidad” y criticó a los ministros, al referir que “no hay interés” de parte de ellos para dar un nuevo marco legal para la minería pequeña y artesanal.

“Nosotros hubiéramos querido que se discuta, se debata y se pueda aprobar este dictamen, pero bueno, ustedes son testigos de las observaciones que se vienen haciendo al predictamen. Creemos que es bueno recibir aún más propuestas para que se pueda enriquecer todo el trabajo que se ha venido haciendo”, manifestó.

(Foto: Mario Zapata | El Comercio)

Gutiérrez recordó a que fin de mes vence el Reinfo, plazo que fue ampliado por el Parlamento en noviembre.

“A partir de ahí, estaría en manos del Ejecutivo para la posterior ampliación, es un tema que nosotros hubiéramos querido evitar, pero a pedido de los congresistas no estamos todavía para ir a discutir y aprobar el dictamen. De nuestra parte hay predisposición, si hay posibilidad de convocar a una sesión extraordinaria, lo haremos” subrayó.

A su turno, el congresista Pasión Dávila (Bancada Socialista) dijo que se debe establecer un nuevo marco normativo para la minería pequeña y artesanal, porque “observamos la fuga de las riquezas”.

“El oro, ¿quién lo controla? Debe haber un mercado abierto para los que trabajan, para que la venta tenga un precio justo y [los mineros artesanales] no sean explotados. ¿O es que las grandes mineras quieren monopolizar y solo ellos ser los dueños?”, expresó.

Dávila consideró que la comisión debe ser la que dé la nueva Ley MAPE y señaló que es importante que el Parlamento ponga “la primera piedra”.

“Si nosotros no lo hacemos, ¿quién? ¿Va a venir un extranjero a poner el marco legal? Toda norma es regulable y se puede modificar. Para nosotros es importante poner la primera piedra”, finalizó.

Oposición a “las puertas cerradas”

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, Diana Gonzáles (Avanza País), consideró que la ausencia de los cuatro ministros citados “no es coincidencia, sino un mensaje tácito sobre la falta de consenso político” sobre el predictamen de la nueva Ley MAPE que ha presentado Gutiérrez Ticona.

Gonzáles, además, recordó que en la sesión del último martes, 13 de 17 congresistas votaron a favor de que el predictamen de la Ley MAPE se debata en la próxima legislatura, que inicia en julio, días antes de la elección de la nueva Mesa Directiva. Agregó que la ciudadanía “tiene el derecho absoluto” de seguir la polémica en torno a “un tema tan trascendental como es la formalización minera”.

En ese sentido, la congresista de Avanza País remarcó que la nueva Ley MAPE debe debatirse en la siguiente legislatura y “no a puertas cerradas” y en una sesión donde solo estén presentes en la sala tres congresistas.

“Trece de diecisiete congresistas votamos a favor para que este tema se vea en la siguiente legislatura y no a puertas cerradas y no en un debate con solo tres congresistas, no a un debate en la Comisión Permanente, donde solo sus miembros tendrían la opción de debatirlo. Nos corresponde a todos los peruanos escuchar el debate de este tema tan trascendental”, refirió.

Lee también: Al menos 14 dirigentes de mineros informales están afiliados a partidos con representación en el Congreso

Gonzáles criticó que Gutiérrez Ticona haya esperado hasta la última sesión ordinaria de la Comisión de Energía y Minas para poner a debate el predictamen de la Ley MAPE, cuando este tema se abordaba desde diciembre del año pasado.

“Ha tenido tiempo suficiente para ponerlo a debate y no esperar la última sesión ordinaria, sabíamos desde el inicio que se iba a necesitar más de una sesión para llegar a consenso. Apeló a su talante democrático y respetar lo aprobado por el pleno de la comisión”, finalizó.

Y ante otros impasses que se dieron durante la sesión del jueves, la congresista Nilza Chacón (Fuerza Popular) le solicitó a Gutiérrez el cierre de la Comisión de Energía y Minas y que deje que los predictámenes que están listos pasen a la próxima legislatura. “Acabemos ya con la gestión, no haciendo malabares ni interpretaciones antojadizas del reglamento”, expresó.

En respuesta, Gutiérrez afirmó que necesita que se realice una sesión más para presentar su informe final de trabajo.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP), dijo que regular a la pequeña minería y a la minería artesanal “es un tema complejo” y que “tiene muchas aristas”. “Tienen aspectos de naturaleza ambiental, económica y social, no hay que olvidar que hay medio millón de peruanos que se dedican a esta actividad. Es una gran tarea que hay que acometer, espero que la Comisión de Energía y Minas haga un buen trabajo”, subrayó.

(Foto: Congreso)

Al ser consultado sobre si la nueva Ley MAPE se puede ver en la Comisión Permanente, Salhuana respondió que “aún no hay dictamen”.

“Veremos con calma en el Congreso, la voluntad es dar una norma legal que ayude a formalizar a los mineros que quieran formalizarse, a los que están en áreas prohibidas, que usan equipos no autorizados, ese es un tema totalmente distinto”, aseguró.

La desesperación

El abogado César Ipenza, experto en derecho ambiental, advirtió que la Ley MAPE, al no ser orgánica, puede ser incluida en la agenda de la Comisión Permanente.

En comunicación con El Comercio, el letrado sostuvo que la actitud de Gutiérrez Ticona, de tratar de que se debate y aprueba un predictamen que “favorece a la minería ilegal e informal”, denota “desesperación”. “¿Cuál es el trasfondo? La Confemin ya ha anunciado una protesta para el 26 de junio, y este ya es un aspecto recurrente para poner su agenda. Han anunciado un paro pidiendo la ampliación del Reinfo y para que se debate una norma sobre la servidumbre minera”, complementó.

Ipenza criticó que el presidente de la Comisión de Energía y Minas haya tratado de “imponer” sus intereses particulares a los de todo el país.

“Esto no es una casualidad, él ha querido sorprender al país, poner en el predictamen beneficios a la minería ilegal y luego que se apruebe por presión”, expresó.

El abogado, además, consideró que el Bloque Magisterial debería dejar de presidir la Comisión de Energía y Minas en la próxima legislatura, dada la coyuntura sobre la formalización minera.

“Debe ser otra bancada, no importa si es pequeña o grande, pero que sea seria la que dirija esta comisión, esta persona debe convocar a todas las voces, y no debe tener cuestionamientos de lazos con la minería ilegal”, finalizó.

“Ha sido absolutamente parcializado”

Iván Arenas, consultor especializado en minería, hidrocarburos y gestión pública, consideró que Gutiérrez Ticona, como presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, “ha sido absolutamente parcializado” con la minería informal. Agregó que el congresista ha conducido el referido grupo de trabajo con criterio “político e ideológico” y no técnico.

“Sería una imprudencia de parte de la mayoría que controla el Congreso, en especial de APP, Fuerza Popular y Somos Perú, si reeligen a esta persona como el responsable de una comisión tan sensible y que tiene como tarea un tema [la Ley MAPE] tan delicado”, manifestó.

En declaraciones a este Diario, Arenas señaló que la Comisión de Energía y Minas, bajo la conducción de Gutiérrez Ticona, “no está legitimada” para abordar la nueva Ley MAPE.

“Tanto es así que los cuatro ministros citados no han ido, saben que esta comisión ya no tiene legitimidad, porque Gutiérrez en, la práctica, es representante de un ala del sector minero informal. La próxima comisión debe convocar a expertos”, expresó.

También remarcó que, en el fondo, los mineros informales lo único que desean es que se amplíe el Reinfo y que una muestra de ello es que no han presionado en las calles, por el momento, para que se apruebe la predictamen de la Comisión de Energía y Minas.

El consultor especializado en minería dijo que “es momento” de que otra bancada releve al Bloque Magisterial en la conducción de la Comisión de Energía y Minas.

“Se debe tener cautela en la elección del próximo presidente de esta comisión, se le ha dado al Bloque Magisterial en base a un intercambio. Si el fujimorismo quiere reivindicar su imagen, deben darle esta comisión a una persona que no tenga los intereses que tiene Ticona”, subrayó.

Una propuesta peligrosa

La propuesta de Ley MAPE de Gutiérrez Ticona y su equipo técnico en la Comisión de Energía y Minas apunta a crear el Registro Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Renapma), que sería un nuevo Reinfo y que en la práctica favorecería la expansión de la minería ilegal en el país, según ha advertido la SNMPE.

“El objetivo sigue siendo legitimar la minería informal e ilegal mediante un proceso de formalización permanente, a través de la inscripción en el Renapma”, detectó la SNMPE.

Según la SNMPE, el Renapma mantiene el objetivo de legitimar la minería informal e ilegal mediante un nuevo proceso de formalización permanente. Además, la inscripción sigue exigiendo solo requisitos formales mínimos —como DNI, RUC y coordenadas UTM— a los que ahora se suma la presentación de una guía de remisión y un comprobante de pago, documentos que se emiten al comercializar mineral, pero que no garantizan una evaluación técnica previa.