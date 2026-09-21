La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados realizará una audiencia pública sobre la delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo este martes 22 de setiembre.

Según el oficio enviado a los miembros titulares y suplentes de la comisión, en el evento se analizarán los alcances de la proposición legislativa N° 00098/2026- 2031-CD, que plantea otorgar facultades al Gobierno por el plazo de 120 días en diversas materias.

La actividad se realizará desde las 15:30 horas en el auditorio Alberto Andrade Carmona del edificio Juan Santos Atahualpa, según la convocatoria realizada por la presidenta de la comisión, Giannina Avendaño (Juntos por el Perú).

Invitación a la audiencia pública de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)

Cabe precisar que la mayoría de las comisiones de la Cámara de Diputados ha decidido rechazar el proyecto de delegación de facultades que presentó el Ejecutivo para legislar en ocho materias.

De los 12 grupos de trabajo, ocho rechazaron la proposición del Gobierno, que contiene 66 medidas formales sustentadas en 436 páginas de exposición de motivos.

Entre las comisiones que se opusieron destacan Energía y Minas, que preside la diputada Yenifer Paredes (Juntos por el Perú); Justicia, de Catherin Palomino (Juntos por el Perú); e Infraestructura, Vivienda y Transporte, que dirige Luis Quispe Candia (Buen Gobierno).

En el mismo sentido se pronunciaron los integrantes de las comisiones de Producción, que encabeza Marvin Palma (Fuerza Popular); Trabajo, de Eduardo Castillo (Fuerza Popular); Ciencia, de Diethell Columbus (Fuerza Popular); y Defensa del Consumidor, de Luis Masco (Partido Cívico Obras).

En el otro extremo, las que declararon viables los pedidos de facultades son Medio Ambiente, de Luis Alegría (Fuerza Popular); Defensa, que preside Gustavo Segura (Renovación Popular); y Desarrollo Agrario, de Edgar Alvarón de la Cruz (Partido Cívico Obras).