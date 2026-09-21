La Comisión de Constitución de la Diputados realizará una audiencia pública sobre la delegación de facultades. (Foto: Archivo GEC)
La Comisión de Constitución de la Diputados realizará una audiencia pública sobre la delegación de facultades. (Foto: Archivo GEC)
/ GERALDO CASO BIZAMA
Por Redacción EC

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados realizará una audiencia pública sobre la delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo este martes 22 de setiembre.

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