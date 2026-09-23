Oficio de los diputados de Renovación Popular fue enviado a Giannina Avendaño, presidenta de la Comisión de Constitución. (Foto: Andina)
Oficio de los diputados de Renovación Popular fue enviado a Giannina Avendaño, presidenta de la Comisión de Constitución. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Los diputados Roxana Rocha y Frank Krklec, ambos de Renovación Popular, presentaron observaciones a la Comisión de Constitución, presidida por Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), sobre la audiencia ciudadana de delegación de facultades.

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