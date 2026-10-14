Diputados y senadores de las bancadas Renovación Popular, Ahora Nación y del Buen Gobierno esperan que la Comisión de Constitución del Senado respete el texto original sobre la delegación de facultades en materia de seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño aprobado por la cámara baja.

La diputada Roxana Rocha (Renovación Popular) señaló que si bien hay posiciones divergentes entre los senadores sobre el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, las modificaciones deben mantenerse dentro de esos dos ámbitos.

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“Ya no debe haber más demoras. El Perú necesita avanzar, aprobarla y darle las herramientas al Gobierno para que justamente gobierne. No solamente son estas herramientas de las facultades, tienes decretos supremos, de urgencia, proyectos de ley que pueden ser enviados con carácter de urgencia a los diputados”, dijo a Canal N.

“Con carácter de urgencia es rápida la evaluación porque se pide que sean 15 días. Creo que existe una serie de alternativas para gobernar”, añadió.

Por su parte, el senador Jaime Delgado (Ahora Nación) instó a respetar el texto inicial aprobado y dijo que cualquier modificación debe ser presentado y sustentado para ser debatido.

“Nosotros vamos a esperar el texto que se apruebe y sobre eso nos vamos a pronunciar. Hubo una conferencia hace una semana en las cuatro bancadas de oposición indicando que se debía respetar íntegramente lo que había dictaminado el diputado. Nosotros nos mantenemos en eso”, expresó.

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“Obviamente la Cámara de Senadores tiene capacidad para modificar. Y en la medida que esas modificaciones no atenten contra el espíritu y no desnaturalice el texto aprobado en diputados, entonces lo vamos a discutir”, agregó.

Piden respetar reglamento

En tanto, la diputada Romina Uribe (Partido del Buen Gobierno) remarcó que el pedido de facultades incluye 20 puntos aprobados por la cámara baja y corresponde al Senado la revisión, debate y respeto del reglamento.

“El reglamento del Congreso de la República es claro. El Senado tiene facultad para modificar, siempre y cuando no se desnaturalice lo que se ha enviado desde diputados”, manifestó en declaraciones a los periodistas.

“En el Senado la composición es distinta que en diputados, finalmente las fuerzas políticas van a tener que conversar y consensuar sobre todo cómo se quiere llevar el bicameral y qué precedente queremos dejar con las facultades, si es que se va a respetar o no lo que viene de la Cámara de Diputados y el Senado, como cámara revisora, va a respetar lo que ha venido de un consenso”, añadió.

A su vez, el diputado Leo de Paz (Renovación Popular) dijo esperar que en el texto que se discuta en la Comisión de Constitución del Senado no se añadan otros puntos que no se han aprobado en primera instancia.

“Desde Renovación Popular lo que se plantea es que el texto se respete tal como ha llegado. Sobre esos 20 puntos se pueden añadir cositas bajo cada ítem, sí se puede hacer, pero tal cual se ha aprobado en la Cámara de Diputados”, acotó.

Cabe indicar que la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado debatirá y votará el predictamen sobre la delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo en su sesión de este jueves 15 de octubre.

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