Senadores y diputados se pronunciaron sobre el texto de la delegación de facultades. (Foto: Archivo GEC)
Senadores y diputados se pronunciaron sobre el texto de la delegación de facultades. (Foto: Archivo GEC)
/ Julio Reaño
Por Redacción EC

Diputados y senadores de las bancadas Renovación Popular, Ahora Nación y del Buen Gobierno esperan que la Comisión de Constitución del Senado respete el texto original sobre la delegación de facultades en materia de seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño aprobado por la cámara baja.

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