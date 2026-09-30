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Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados debate pedido de facultades del Gobierno (Foto: Joel Alonzo / El Comercio)
Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados debate pedido de facultades del Gobierno (Foto: Joel Alonzo / El Comercio)
Por Erik Rivera

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Juntos por el Perú (JP), reanuda este miércoles, desde las 9 a.m. el debate del predictamen que recomienda no otorgar facultades legislativas al Gobierno y enviar al archivo el pedido.

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