Tal como lo adelantó el diputado de Fuerza Popular, Arturo Alegría al podcast Tenemos que Hablar de El Comercio, integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados presentaron una moción de censura contra la presidenta de dicho grupo de trabajo, Giannina Avendaño.

El documento, fechado este 29 de septiembre, plantea censurar a Avendaño por lo que sus autores califican como un “deficiente manejo de la mesa directiva” , que habría afectado la programación de las sesiones y el tratamiento oportuno de los asuntos de competencia de la comisión.

La moción sostiene, además, que existiría una falta de transparencia en la conducción de la comisión y cuestiona específicamente el manejo de la Mesa Directiva.

Tal como lo anunció el diputado Arturo Alegría en #TQH de @elcomercio_peru, #FuerzaPopular presenta una censura contra la presidenta de la C. Constitución, Giannina Avendaño (Juntos por el Perú). https://t.co/KmBQi3FAn7 pic.twitter.com/goNFhQ5OHh — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) September 29, 2026

Entre los firmantes que aparecen en el documento figuran Arturo Alegría, Pier Figari, Marco Pacheco y otros integrantes de la comisión.

La iniciativa se presenta en medio de los cuestionamientos surgidos por el trámite del pedido de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo. La Comisión de Constitución, presidida por Avendaño, viene evaluando el pedido, cuyo predictamen plantea no otorgar las facultades solicitadas y archivar la propuesta del Gobierno.

La moción presentada ahora deberá seguir el procedimiento correspondiente dentro de la Cámara de Diputados.