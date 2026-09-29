Tal como lo adelantó el diputado de Fuerza Popular, Arturo Alegría al podcast Tenemos que Hablar de El Comercio, integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados presentaron una moción de censura contra la presidenta de dicho grupo de trabajo, Giannina Avendaño.
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