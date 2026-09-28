El predictamen de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Juntos por el Perú (JP), recomienda no aprobar y enviar al archivo el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno. Justamente, dicho grupo de trabajo sesionará este martes 29 y miércoles 30 a fin de debatir el texto.

Según el predictamen, si bien los pedidos de delegación de facultades formulados por los gobiernos se han repetido en los últimos 25 años, “no necesariamente significa que sus resultados hayan sido favorables para los propósitos de la democracia constitucional”.

“Tampoco puede suponerse que el otorgamiento de estas facultades sea un derecho del Ejecutivo o una obligación del Legislativo. El derecho a plantear una iniciativa de delegación no equivale a que haya un derecho automático a que la delegación sea otorgada”, indica el documento de .

La citación para la sesión se produce un mes después de que el Gobierno de Keiko Fujimori enviara al Congreso de la República su solicitud para legislar, por un plazo de 120 días calendario, en materia penal, procesal penal, ejecución penal, policial, seguridad ciudadana, orden interno, penitenciaria y migratoria; así como en micro y pequeñas empresas; laboral y promoción del empleo; simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, calidad regulatoria y transformación digital.

#URGENTE El dictamen de la Comisión de Constitución, presidida por la diputada Gianinna Avendaño (Juntos por el Perú), recomienda archivar el pedido de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo para legislar en ocho materias, entre ellas seguridad ciudadana y el… pic.twitter.com/JbLc7dAGSJ — Erik Rivera (@ErikRivera__) September 28, 2026

El pedido también comprende materias vinculadas al desarrollo productivo, innovación, agraria y riego, recursos hídricos, infraestructura hidráulica, pesquera, acuícola, minería, turismo, hidrocarburos, electricidad, asuntos ambientales, recursos naturales e infraestructura productiva industrial. Asimismo, incluye materias tributarias, aduaneras, de facilitación del comercio e implementación de acuerdos comerciales; reforma estructural, organización, modernización del Estado y servicio civil; además de vivienda y saneamiento.

También se consignan 80 opiniones de especialistas, federaciones y sindicatos. Entre ellas figura la de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), de la excongresista de izquierda Tania Pariona, quien fue invitada a participar en la sesión de audiencia ciudadana de la… pic.twitter.com/0inrxLHjZI — Erik Rivera (@ErikRivera__) September 28, 2026

Más detalles del predictamen

El predictamen sostiene que los problemas mencionados en el pedido del Gobierno tienen respaldo empírico y se caracterizan por ser estructurales, multidimensionales y de larga duración.

“Sin embargo, la existencia de problemas públicos de gran complejidad no deriva automáticamente en que la solución sea entregar la facultad de legislar al Ejecutivo [...]. Por tratarse de numerosos problemas los que la proposición legislativa diagnostica, se dificulta también identificar, en el conjunto, todos los actores y grupos de interés que pueden ser beneficiados y/o afectados con las medidas que se proyectan”, asevera.

Seguridad ciudadana

Sobre el campo de seguridad, el predictamen señala que la propuesta del Gobierno “no logra presentar una materia específica”.

“Se establece como finalidad combatir la delincuencia y criminalidad, entendiéndose que el estado de cosas que se pretende alcanzar es el fortalecimiento de la prevención, investigación, persecución, juzgamiento o sanción de delitos; pero solo se refiere que ello se alcanzará a través de medidas, sin detallar a qué aspectos o temas específicos se vinculan estas”, subraya.

Además, afirma que la iniciativa hace referencia a normas y códigos “de manera genérica”, lo cual “no aporta a la especificidad”.

“Adicionalmente, se observa que esta materia engloba y repite de manera transversal medidas que han sido planteadas en puntos previos, como la reforma del Código de Ejecución Penal, el control de las comunicaciones en los penales, o el fortalecimiento del seguimiento y asistencia postpenitenciaria”, precisa.

“Se concluye que las modificaciones propuestas en esta materia deben ser objeto de un debate parlamentario ordinario, no considerándose viable la delegación de facultades”, puntualiza.

Fenómeno de El Niño

El predictamen de la Comisión de Constitución indica que el punto 8 del pedido, referido al INDECI, sí requiere un pronunciamiento urgente, debido a que resulta relevante para la respuesta del Ejecutivo y los gobiernos frente a los eventuales escenarios de riesgo que pueda generar el Fenómeno del Niño.

En ese aspecto, considera razonable que el Legislativo otorgue facultades para que el Ejecutivo pueda ordenar su actuación en materia de gestión del riesgo de desastres, “a condición de que el delegado precise qué es lo que pretende legislar”.

Reitera que, en la mayoría de las materias y submaterias, no se precisan los propósitos específicos ni los posibles beneficiarios y perjudicados.

Añade que, cuando ello sí ocurre, se traslucen propósitos que son contrarios a las expectativas de la población respecto del uso de los recursos públicos, el aprovechamiento de los recursos naturales, el acceso a los servicios públicos, la protección de bienes ambientales, la situación de las comunidades originarias y el ejercicio de los derechos de las personas, en lo que se refiere al rol que deben desempeñar el Estado y el gobierno, así como a las políticas que hacen falta.

En ese sentido, señala que el pedido no dice nada explícito, ni específico sobre el Fenómeno El Niño, que amenaza con causar graves daños en gran parte del territorio nacional. Sobre este punto, sostiene que el Legislativo sí podría razonablemente otorgar facultades, pero el proyecto no lo plantea como tal y debería hacerlo.

“Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, recomienda la no aprobación y envío al archivo de la Proposición Legislativa 00098-2026-2031-CD, RU 10832- CR”, concluye el documento.

¿Qué consigna como sustento?

En el texto se indica que se toma en cuenta los informes consultivos de 12 comisiones a las que se les solicitó opinión. Ocho de ellas se pronunciaron en contra de otorgar las facultades al Poder Ejecutivo y solo dos emitieron una postura favorable.

Las comisiones que se pronunciaron en contra son las de Economía; Energía y Minas; Infraestructura, Vivienda y Transporte; Producción; Trabajo y Ciencia; Defensa del Consumidor; y Justicia.

En contraste, las comisiones de Medio Ambiente y Defensa consideraron viable otorgar las facultades. Además, la Comisión de Modernización se pronunció a favor, aunque de manera parcial y solo respecto de algunos puntos.

Asimismo, el predictamen incluye 80 documentos de opinión elaborados por especialistas en las materias comprendidas en el pedido de delegación de facultades legislativas, entidades públicas, empresas, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil.

Primer ministro se pronuncia

Poco después de conocerse el texto, el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, afirmó que “esto no es decirle no a Keiko Fujimori, creo que ya deberían superar la elección, esto es decirle no al pueblo peruano, decirle no al Perú”.

En Palacio de Gobierno, durante una ceremonia presidida por la mandataria Keiko Fujimori, señaló que espera que puedan “recapacitar”. “Nosotros hemos mantenido paciencia democrática y actitud republicana hasta el momento”, aseveró.

“Acá están algunos senadores y diputados, les pido dar la batalla política, porque más allá de los extremos y los radicales que ya presentan una moción o un dictamen negando las facultades, creo que hay bancadas que van a estar a la altura y que están coordinando con varios de los diputados”, exclamó.

¿Cuándo se debatirá el predictamen sobre el pedido de facultades?

La citación lleva la firma de la presidenta de la comisión, la diputada Giannina Avendaño (JP). Según el documento, la sesión no ordinaria permanente del martes se realizará a las 3 p.m. y la del miércoles a las 9 a.m., ambas en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo.

La notificación fue enviada este lunes por la tarde a los miembros titulares y suplentes de la comisión, luego de que diversas voces de Fuerza Popular y Renovación Popular exhortaran a Avendaño a convocar la sesión.

Por la mañana, el diputado Ernesto Zunini, portavoz de Juntos por el Perú (JP), adelantó que el pedido de facultades sería visto este martes.

Los diputados oficialistas Cecilia Chacón, Jaime Abensur y Marco Pacheco, todos integrantes de la Comisión de Constitución, cuestionaron que Avendaño no haya convocado la sesión ordinaria que se realiza todos los lunes.

“No dan ninguna explicación”, dijo Chacón. Posteriormente, cuestionó que la citación haya sido enviada sin el predictamen. La portavoz fujimorista compartió también una nota de prensa atribuida a la comisión en la que se informaba sobre la convocatoria.

“Hasta el momento no tenemos nada formal. Todos son dichos. Desconozco y se ha implementado un nuevo sistema. Nos enteramos por la prensa la ruta que seguirán los proyectos de ley”, expresó Abensur.

“No tenemos información sobre cuándo estaría listo, porque la presidencia de la comisión no ha convocado ni siquiera a sesión para hoy lunes, que son los días donde sesionamos. Entonces, aquí se estaría viendo un boicot a las facultades, demorándolas por mucho más tiempo, cuando ya se ha vencido el plazo”, respondió Pacheco.

En X, el diputado Frank Krklec (Renovación Popular) cuestionó que la convocatoria se conociera por Zunini y sostuvo que la presidenta de la Comisión de Constitución es quien debe convocar las sesiones y conducir el trámite, no el portavoz de JP.

“Es inaceptable que los diputados titulares nos enteremos del predictamen o las supuestas futuras sesiones por la prensa, vulnerando el Reglamento. Hoy no hay sesión convocada y el plazo legal para dictaminar venció hace una semana”, escribió.

“Basta de improvisación e informalidad. El Perú merece respeto”, agregó.

Por su parte, la diputada Roxana Rocha cuestionó que, hasta las 9 a.m. de este lunes 28 de septiembre, los integrantes de la comisión aún no hubieran sido citados a la sesión ordinaria para abordar el predictamen sobre la delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo.

“Resulta preocupante que, siendo las 9:00 a.m. del lunes 28.09, aún NO hayamos sido citados a la sesión ordinaria de la Comisión de Constitución para abordar el predictamen sobre la delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo”, señaló.

Rocha añadió que el plazo reglamentario para atender esta materia, calificada como urgente, venció hace una semana y cuestionó que el debate siga pendiente.