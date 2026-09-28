icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotos: Julio Reaño/GEC
Fotos: Julio Reaño/GEC
/ JULIO REAÑO
Por Thalía Cadenas

El predictamen de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Juntos por el Perú (JP), recomienda no aprobar y enviar al archivo el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno. Justamente, dicho grupo de trabajo sesionará este martes 29 y miércoles 30 a fin de debatir el texto.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.