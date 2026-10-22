El presidente del Congreso, Miguel Torres, defendió legalidad de la promulgación de la ley sobre facultades. (Foto: Congreso)
El presidente del Congreso, Miguel Torres, defendió legalidad de la promulgación de la ley sobre facultades. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), negó errores en la promulgación de la ley que le otorga facultades legislativas al Ejecutivo por 90 días, tal como lo aprobó el pleno del Senado el último miércoles 21.

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