El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), negó errores en la promulgación de la ley que le otorga facultades legislativas al Ejecutivo por 90 días, tal como lo aprobó el pleno del Senado el último miércoles 21.
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