El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), negó errores en la promulgación de la ley que le otorga facultades legislativas al Ejecutivo por 90 días, tal como lo aprobó el pleno del Senado el último miércoles 21.

En entrevista con Canal N, indicó que se está confundiendo lo que establece la actual normativa con la Constitución de 1979 e insistió en que el presidente del Senado es quien tiene que remitir la autógrafa de ley.

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“No (hay error), de hecho yo creo que se están confundiendo con la bicameralidad del 79. La Constitución es clarísima. Te dice: ‘Dentro del plazo establecido en su reglamento, el Senado aprueba o modifica la propuesta legislativa remitida por la Cámara de Diputados y remite la autógrafa’. ¿A quién? Al Senado. Entonces, el que tiene que remitirlo es el presidente del Senado”, expresó.

Torres Morales también enfatizó que el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, no debía firmar la autógrafa porque la Mesa Directiva del Congreso está conformada por el presidente del Senado y por el vicepresidente, Alejandro Muñante (Renovación Popular).

Como se recuerda, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, promulgó este jueves 22 de octubre la Ley N.º 32743, que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos durante un plazo de 90 días calendario.

La norma comprende 27 materias relacionadas con la lucha contra la delincuencia y las acciones de prevención y respuesta ante el Fenómeno El Niño.

Las materias, que fueron aprobadas previamente por el Senado este miércoles, reúne 12 normas en seguridad ciudadana y 15 vinculadas con la prevención, atención, respuesta y reactivación frente al fenómeno climático.