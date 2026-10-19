El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), saludó el consenso logrado para la aprobación de 27 puntos de la delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo en la Comisión de Constitución del Senado.
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