El presidente del Congreso, Miguel Torres , saludó el consenso logrado para la aprobación de la delegación de facultades. (Foto: GEC)
El presidente del Congreso, Miguel Torres , saludó el consenso logrado para la aprobación de la delegación de facultades. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), saludó el consenso logrado para la aprobación de 27 puntos de la delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo en la Comisión de Constitución del Senado.

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