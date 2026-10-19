El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), saludó el consenso logrado para la aprobación de 27 puntos de la delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo en la Comisión de Constitución del Senado.

A través de su cuenta oficial en “X” (antes Twitter), Torres Morales anunció la convocatoria de inmediato al pleno del Senado para debatir el dictamen aprobado en dicho grupo de trabajo.

MIRA AQUÍ: Comisión de Constitución del Senado aprueba dictamen que delega facultades al Ejecutivo en 27 puntos

“Saludo el consenso alcanzado por los senadores de Obras, Renovación Popular y Fuerza Popular en la Comisión de Constitución del Senado, que permitió aprobar el dictamen sobre la delegación de facultades legislativas”, expresó.

“Siguiendo con el trámite correspondiente, convocaremos de inmediato al Pleno del Senado. La ciudadanía no puede esperar más”, agregó.

Saludo el consenso alcanzado por los senadores de Obras, Renovación Popular y Fuerza Popular en la Comisión de Constitución del Senado, que permitió aprobar el dictamen sobre la delegación de facultades legislativas. Siguiendo con el trámite correspondiente, convocaremos de inmediato al Pleno del Senado. La ciudadanía no puede esperar más. — Miki Torres (@mikitorresfp) October 19, 2026

Como se recuerda, con el voto de siete senadores de Fuerza Popular, Renovación Popular y Obras, la Comisión de Constitución, aprobó, por unanimidad, incorporar siete medidas al dictamen que otorga facultades especiales al Gobierno para legislar sobre Fenómeno El Niño y seguridad ciudadana.

Previamente, también por unanimidad, los senadores aprobaron el texto de la Cámara de Diputados que delega facultades al gobierno en 20 puntos y durante 90 días.

La sesión se inició a las 11 de la mañana con siete senadores de Fuerza Popular, Renovación Popular y Obras presentes. No acudieron Juntos por el Perú (Víctor Cutipa, Iber Maraví, Humberto Morales), Ahora Nación (Ruth Luque) y Partido del Buen Gobierno (Patricia Iturregui).