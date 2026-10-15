La sesión de la Comisión de Constitución del Senado fue suspendida "hasta nuevo aviso". (Foto: Congreso)
La sesión de la Comisión de Constitución del Senado fue suspendida "hasta nuevo aviso". (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

Senadores de las bancadas Juntos por el Perú (JP), Partido del Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación afirmaron que están a la espera de una nueva citación de la Comisión de Constitución que garantice un “debate democrático” sobre la delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.