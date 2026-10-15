Senadores de las bancadas Juntos por el Perú (JP), Partido del Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación afirmaron que están a la espera de una nueva citación de la Comisión de Constitución que garantice un “debate democrático” sobre la delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo.

A través de un pronunciamiento conjunto, mencionó que fueron citados para debatir el predictamen, que se trataba de un “texto unilateral” que incorpora nuevos temas que, desde su punto de vista, no han sido aprobados por la Cámara de Diputados.

Por ello, mediante oficio, solicitaron que se debatiera el proyecto remitido por la cámara baja, “respetando el principio de legalidad y los límites que establece el Reglamento del Senado y Constitución”.

Sin embargo, señaló que la presidencia de la Comisión de Constitución no aceptó debatir el texto remitido por la Cámara de Diputados y decidió someter a votación y sin debate el predictamen elaborado.

“Ante estas actuaciones, que consideramos contrarias al procedimiento parlamentario, decidimos retirarnos de la sesión y no participar en su continuación”, manifestaron.

“Proponemos un mayor debate parlamentario y nos oponemos a que se desconozcan las reglas parlamentarias”, agregaron al indicar que esperan una nueva citación de dicho grupo de trabajo del Senado.

“En ese sentido, quedamos a la espera de una nueva citación, convocada por la presidencia de la Comisión que garantice un debate democrático, respetuoso del Reglamento y las competencias de ambas cámaras”, sentenciaron.

Cabe recordar que la Comisión de Constitución del Senado suspendió su sesión “hasta nuevo aviso” tras ausencia de legisladores de izquierda, quienes se habían retirado.

El grupo de trabajo -que había programado debatir y aprobar el texto- reanudó la sesión a las 17:00 horas con muchas sillas vacías: no acudieron los senadores de izquierda. Este hecho fue duramente criticado desde Fuerza Popular y Renovación Popular.