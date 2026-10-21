Senadores de distintas bancadas se pronunciaron luego que el pleno de la cámara alta aprobara otorgar facultades al Ejecutivo para legislar en seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño.

Edgar Mancha (Renovación Popular) dijo a Canal N que espera que con esta decisión el Gobierno se “ponga a trabajar” en los dos temas y que eso es lo que espera la población.

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“Lo que espera de la población peruana es que mediante esos dos temas que se han facultado -tanto en seguridad y lo que es el fenómeno El Niño- se ponga a trabajar y ahora (...), ninguna sola justificación de que no tiene alcances o que no puede realizar”, expresó.

“En el primer tema de lo que es inseguridad (sic), son 12 puntos. En el segundo tema del fenómeno El Niño, son 15 puntos. En total 27 que se tienen que trabajar”, agregó.

Por su parte, Daniel Barragán (Obras) remarcó que ahora se debe cuidar que las facultades otorgadas se cumplan y que será todo un reto para el Ejecutivo el trabajar para sacar al país adelante.

“Lógicamente tenemos que ser muy responsables y cuidar que las facultades que les hemos dado se cumplan. Para mí esto es un buen hito histórico en el Perú, no sé por qué nos hemos demorado tanto, las facultades en otro momento se han dado de inmediato. Creo que esto va a ser un reto para el Gobierno de sacar adelante al Perú”, acotó.

En tanto, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) agradeció la “sensatez” del partido Obra al apoyar la delegación de facultades y se mostró confiado en seguir trabajando para lograr consensos en el futuro.

“Agradecer la sensatez de los senadores de Obras, que han apoyado esta iniciativa tan importante para el país, no es una iniciativa para el Gobierno, que va a permitir mejorar las condiciones de la lucha contra la delincuencia y la prevención y atención del Fenómeno El Niño”, mencionó.

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“Espero que esta posición de sensatez, de coordinación, de búsqueda de consensos sea el primer paso para poder trabajar organizadamente en el futuro”, añadió.

Facultades aprobadas

Como se recuerda, el pleno del Senado de la República aprobó, por mayoría, el dictamen de la Comisión de Constitución que otorga al Gobierno facultades especiales para legislar en 27 materias referidas a la lucha contra la criminalidad y El Niño.

Fueron 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones. Respaldaron el dictamen senadores de Fuerza Popular (22), Renovación Popular (8) y Obras (3), así como 2 legisladores del Partido del Buen Gobierno.

En contra se pronunciaron Juntos por el Perú (14) y Ahora Nación (4). En abstención votaron 5 senadores del Buen Gobierno y 1 de Obras.