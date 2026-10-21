El Senado aprobó otorgar facultades al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño. (Foto: Congreso)
El Senado aprobó otorgar facultades al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

Senadores de distintas bancadas se pronunciaron luego que el pleno de la cámara alta aprobara otorgar facultades al Ejecutivo para legislar en seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño.

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