La Comisión de Constitución aprobó otorgar facultades al Gobierno en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño. (Foto: Congreso)
La Comisión de Constitución aprobó otorgar facultades al Gobierno en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño. (Foto: Congreso)
/ Victor Vasquez
Por Redacción EC

El diputado Nery Fernández, vocero de la bancada del Partido del Buen Gobierno, afirmó que el texto sustitutorio aprobado por la Comisión de Constitución, que otorga facultades al Gobierno por 90 días para legislar en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño, es un punto medio entre dos posturas extremas.

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