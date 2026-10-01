El diputado Nery Fernández, vocero de la bancada del Partido del Buen Gobierno, afirmó que el texto sustitutorio aprobado por la Comisión de Constitución, que otorga facultades al Gobierno por 90 días para legislar en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño, es un punto medio entre dos posturas extremas.

En declaraciones a Canal N, refirió que Buen Gobierno trabajó dicho documento con Ahora Nación y Obras, a fin de llegar a un consenso frente a Fuerza Popular, que pretendía que se aprueben los 66 puntos, y Juntos por el Perú (JP), que rechazaba otorgar las facultades.

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“Los partidos que hemos elaborado el texto sustitutorio son los que hemos podido ponernos de acuerdo y frente a los dos extremos, uno que no quiere nada y el otro que quiere todo, hemos buscado un punto medio”, expresó.

“Es el trabajo que como Buen Gobierno hemos trabajado y llamado a Ahora Nación, que es un aliado de nuestro bloque, al igual que Obras. Hemos tratado de llamar a todos, son los que han venido y con los que hemos trabajado y arribado a este consenso”, agregó.

Mencionó que si bien el primer ministro Luis Galarreta se reunió con los voceros de las bancadas para explicar las 66 medidas, remarcó que “eran muy generales” y no “específicas”. Aseveró que le pidieron precisiones por escrito y han “conversado bastante” sobre el tema.

“Creo que teníamos que buscar un consenso y el consenso ha sido buscado entre los partidos que presentaron un texto sustitutorio. Fuerza Popular quiere todo, acabamos de escucharlos, siguen exigiendo una cosa, otra cosa y están mintiendo al país. Ellos mismos tienen la responsabilidad que no han sido precisos. Han dado cuestiones muy abiertas”, subrayó.

Denuncia “arbitrariedad”

Por su parte, en conferencia de prensa, el vocero de la bancada de diputados de JP, Ernesto Zunini, manifestó que el Ejecutivo pretendió que se aprobara la totalidad de su pedido de facultades poniéndoles “una espada en la cabeza”.

“Todos los peruanos hemos sido testigos del clima de arbitrariedad en el que se ha querido, no solicitar, sino arrebatar estas facultades a la Cámara de Diputados, con amenazas solapadas y mociones de censura a una Mesa Directiva de la Comisión de Constitución”, acotó.

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“Se nos ha pretendido hacer votar con una espada de Damocles en la cabeza y eso nosotros lo rechazamos, porque decir que hay una actitud autoritaria de este Gobierno y de su bancada no es un insulto ni un adjetivo, es calificar una forma de gobierno y es así como se pretende conducir este país”, añadió.

Según Zunini, se ha pretendido construir un “gran mito” por parte de otras bancadas “so pretexto de defender los intereses del pueblo peruano” y argumentando que se trata de “posiciones neutras”.

“Las posiciones neutras en política no existen, el Gobierno nos conminó con una espada en la cabeza a decir todo o nada. Juntos por el Perú ha respondido nada”, sentenció.