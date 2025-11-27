La Comisión Permanente del Congreso otorgó el plazo de 15 días hábiles para que se investigue la Denuncia Constitucional 625, interpuesta por la fiscal suprema Patricia Benavides contra la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

La decisión fue aprobada por 17 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención en la sesión llevada a cabo este jueves 27 de noviembre.

Esta denuncia fue declarada procedente en el extremo de la presunta infracción de los artículos 2, numeral 1) y 38 de la Constitución, y por los supuestos delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

En este caso pasó al archivo el extremo declarado improcedente de esta denuncia, la referida a la presunta infracción de los artículos 2, (numerales 2, 7 y 15), 24 a), 154 (numeral 5) y 159 (numeral 2) de la Carta Magna.

Denuncias contra congresistas

La Comisión Permanente también otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a fin de que investigue y presente informe final de otras dos denuncias constitucionales declaradas procedentes.

Por 14 votos, se otorgó ese plazo para que se investigue la Denuncia Constitucional 538, interpuesta por la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el congresista Raúl Doroteo (no agrupados).

El legislador es acusado del presunto delito de concusión por el supuesto recorte de sueldo a una de sus trabajadoras, a quien habría obligado a entregar indebidamente el 50% de sus ingresos del Congreso de la República entre los años 2023 y 2024.

Seguidamente se dio el plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que se aboque a la Denuncia Constitucional 554, interpuesta por Espinoza Valenzuela contra la congresista Lucinda Vásquez (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial).

Vásquez Vela es sindicada del presunto delito de tráfico de influencias agravado por supuestamente haber ofrecido a los postulantes al concurso de ingreso a la carrera pública magisterial, en 2021, el acceso a las pruebas a cambio del pago de S/3.000.

Denuncias caducadas

La Comisión Permanente también dispuso el archivamiento y remisión al Ministerio Público de una serie de denuncias constitucionales cuya prerrogativa de antejuicio ha caducado, conforme al plazo de cinco años establecido en el artículo 99 de la Constitución Política.

La prerrogativa caduca cuando han transcurrido cinco años desde que la autoridad denunciada dejó el cargo. Una vez vencido dicho plazo, el Ministerio Público queda habilitado para actuar sin requerir autorización del Congreso.

Esta decisión se sustenta en lo establecido por el Tribunal Constitucional, que ha señalado que el antejuicio político implica una restricción temporal a las facultades del Ministerio Público, la cual se extingue de pleno derecho una vez vencido el plazo constitucional.

En esa línea, la Comisión Permanente tomó conocimiento y dispuso, según corresponda, el archivo en los casos de juicio político y remisión al fiscal de la Nación en los casos de antejuicio, para que proceda conforme a sus atribuciones.

Denuncia Constitucional 49 contra Martín Vizcarra, Pilar Macetti, Víctor Zamora y Elisabeth Hinostroza (expresidente y exministros de Estado).

Denuncia Constitucional 50, contra Carlos Morán (exministro del Interior).

Denuncias Constitucionales 86, 195 y 365 contra Martín Vizcarra y Pilar Mazzetti (expresidente de la república y exministra de Salud).

Denuncias Constitucionales 125 y 126 contra Martín Vizcarra (expresidente de la república).

Denuncia Constitucional 177 contra Marita Herrera (excongresista).

Denuncia Constitucional 192 contra Lisbeth Robles (excongresista)

Denuncia Constitucional 193 contra Víctor Zamora (exministro de Salud).

Denuncia Constitucional 424 contra Martín Vizcarra y Ana Revilla (expresidente de la república y exministra de Justicia y Derechos Humanos).

Denuncia Constitucional 432 contra Luciana León (excongresista).

Denuncia Constitucional 445 contra Marita Herrera Arévalo (excongresista).

Denuncias Constitucionales 446 y 448 contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo (expresidente de la república).

Denuncia Constitucional 455 contra Carlos Morán (exministro del Interior).

Denuncia Constitucional 470 contra Carlos Morán (exministro del Interior).

Denuncia Constitucional 499 contra Martín Vizcarra (expresidente de la república).

Denuncia Constitucional 510 contra César Segura y Mario Mantilla (excongresistas).

Denuncia Constitucional 512 contra Martín Vizcarra y Víctor Zamora (expresidente de la república y exministro de Salud).

Denuncia Constitucional 545 contra Luciana León (excongresista).

Denuncia Constitucional 580 contra Martín Vizcarra, Víctor Zamora y María Antonieta Alva (expresidente de la república, exministro de Salud y exministra de Economía, respectivamente).

Denuncia Constitucional 634 contra Martín Vizcarra

Denuncia Constitucional 658 contra Martín Vizcarra.