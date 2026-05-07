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Delia Espinoza es nuevamente inhabilitada por el Congreso para ejercer función pública. (Foto: Andina)
Delia Espinoza es nuevamente inhabilitada por el Congreso para ejercer función pública. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Pleno del Congreso aprobó este jueves la inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública contra la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, por presunta infracción de diversos artículos de la Constitución Política. Se trata de la segunda sanción de este tipo impuesta por el Parlamento contra la exfuncionaria.

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