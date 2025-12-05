Delia Espinoza fue suspendida de sus funciones como fiscal de la Nación por seis meses y acaba de ser inhabilitada por diez años por el Congreso. (Fotos: Joel alonzo @photo.gec)
El oficializó este viernes 5 de diciembre la , además de la formación de una causa penal por la comisión de diversos delitos.

Según la , se señala que Espinoza Valenzuela fue sancionada por infracción de los artículos 38, 103, 109, 159 (numerales 1 y 4) y 166 de la Constitución Política.

“Durante el desarrollo del procedimiento de acusación constitucional, se han observado y respetado estrictamente las garantías del debido procedimiento, el cumplimiento de todas las fases y plazos, el derecho de la denunciada Delia Milagros Espinoza Valenzuela, a ser escuchada y asistida por la defensa técnica de su elección, el derecho a la contradicción y a una decisión imparcial de la Subcomisión conforme regula la Constitución Política y el Reglamento del Congreso”, detalla.

Congreso oficializa inhabilitación por 10 años contra Delia Espinoza. (Foto: El Peruano)
Como se recuerda, el pleno del Congreso aprobó el último miércoles 7 de diciembre la inhabilitación por 10 años de Espinoza Valenzuela tras prosperar un pedido de reconsideración que dio marcha atrás a una votación realizada horas antes.

La inhabilitación fue avalada por 71 votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones. El Parlamento atribuyó a Delia Espinoza la responsabilidad por la aprobación de un reglamento en el Ministerio Público que “contraviene algunos extremos” de la Ley 32130, que establece que la investigación preliminar de los delitos corresponde a la Policía Nacional.

Asimismo, por el mismo caso, mediante la , el Parlamento oficializó la formación de una causa penal contra Delia Espinoza por los presuntos delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.

De este modo, el expediente de la acusación constitucional será remitido a la Fiscalía de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones.

Congreso oficializa formación de una causa penal contra suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza. (Foto: El Peruano)
Cabe indicar que ambas resoluciones legislativas llevan las firmas del presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), y del segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón (Perú Libre).

