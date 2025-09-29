La Comisión Permanente del Congreso aprobó otorgar 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para investigar dos denuncias acumuladas contra la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Por 19 votos a favor, 4 en contra y cero abstenciones, dicho órgano del Parlamento dio luz verde a la propuesta de la presidenta de la subcomisión, Lady Camones (Alianza para el Progreso).

Se trata de las denuncias constitucionales 563 y 618 interpuestas por los congresistas Kira Alcarraz (Podemos Perú) y José Cueto (Honor y Democracia) contra Espinoza Valenzuela.

A Delia Espinoza se le acusa de presunta infracción de los artículos 45, 93, 139, (incisos 3 y 5), 158 y 159 (inciso 2) de la Constitución, así como por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato.

Espinoza fue denunciada a raíz de una investigación iniciada por su despacho contra once congresistas que aprobaron un proyecto de ley que permite a legisladores militares y policías retirados cobrar remuneración y pensión.

La investigación comprende a los legisladores José Williams (Avanza País), Jorge Montoya (Honor y Democracia), Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso), José Cueto, Alfredo Azurín (Somos Perú), Hamlet Echevarría (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial), Américo Gonza (Perú Libre), Juan Carlos Lizarzaburu (Alianza para el Progreso), Lucinda Vásquez (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial), Patricia Juárez (Fuerza Popular) y Edwin Martínez (no agrupados).

La indagación plantea que dichos parlamentarios habrían incurrido en el presunto delito de negociación incompatible, en perjuicio del Estado peruano.

El objetivo del plazo de 15 días hábiles otorgado a la SAC es para que realice las investigaciones correspondientes y emita su informe final respecto de las denuncias constitucionales declaradas procedentes.