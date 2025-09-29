La Comisión Permanente del Congreso aprobó otorgar 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para investigar dos denuncias acumuladas contra la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
Por 19 votos a favor, 4 en contra y cero abstenciones, dicho órgano del Parlamento dio luz verde a la propuesta de la presidenta de la subcomisión, Lady Camones (Alianza para el Progreso).
Newsletter Mientras Tanto
LEE MÁS: Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino: “A través de los equipos especiales se tergiversó la función fiscal”
Se trata de las denuncias constitucionales 563 y 618 interpuestas por los congresistas Kira Alcarraz (Podemos Perú) y José Cueto (Honor y Democracia) contra Espinoza Valenzuela.
A Delia Espinoza se le acusa de presunta infracción de los artículos 45, 93, 139, (incisos 3 y 5), 158 y 159 (inciso 2) de la Constitución, así como por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato.
LEE MÁS: Delia Espinoza sobre resolución de la JNJ que reponía a Patricia Benavides como fiscal de la Nación: “Se me tendió una trampa jurídica”
Espinoza fue denunciada a raíz de una investigación iniciada por su despacho contra once congresistas que aprobaron un proyecto de ley que permite a legisladores militares y policías retirados cobrar remuneración y pensión.
La investigación comprende a los legisladores José Williams (Avanza País), Jorge Montoya (Honor y Democracia), Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso), José Cueto, Alfredo Azurín (Somos Perú), Hamlet Echevarría (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial), Américo Gonza (Perú Libre), Juan Carlos Lizarzaburu (Alianza para el Progreso), Lucinda Vásquez (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial), Patricia Juárez (Fuerza Popular) y Edwin Martínez (no agrupados).
LEE MÁS: Abogado de Dina Boluarte señala que Delia Espinoza le abrió otra investigación antes de ser suspendida
La indagación plantea que dichos parlamentarios habrían incurrido en el presunto delito de negociación incompatible, en perjuicio del Estado peruano.
El objetivo del plazo de 15 días hábiles otorgado a la SAC es para que realice las investigaciones correspondientes y emita su informe final respecto de las denuncias constitucionales declaradas procedentes.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Alejandro Toledo: PJ admite pedido para ampliar extradición por tramo 4 de la Interoceánica, las claves del caso
- Dina Boluarte y su aval a Petro-Perú: Pidió al Gabinete “mejorar estado económico” de empresa antes de nuevo rescate
- La disputa digital por el voto de la generación Z: entre la improvisación y la estrategia
- La criminalización del periodismo: Gremios rechazan denuncia penal de la Policía en contra de jefa de la UI de Panorama
- Susana Villarán: ¿de qué se le acusa a Leo Pinheiro, de OAS, y por qué no prosperó su colaboración eficaz?
Contenido sugerido
Contenido GEC