El Congreso de la República informó que se presentaron dos pedidos de reconsideración para que se vuelva a votar la inhabilitación por 10 años de la función pública contra Delia Espinoza, luego que esta sanción no lograra el respaldo necesario par ser aprobado en el pleno.

“Se han presentado dos reconsideraciones a la votación referida a la propuesta de inhabilitación a la fiscal suprema Delia Espinoza. En tal sentido, queda pendiente de evaluación por el Pleno del Congreso de la República”, informaron por redes sociales poco después de la votación del informe final este miércoles 3 de diciembre.

De ser aprobada una de las reconsideraciones, el pleno volverá a votar el extremo del informe final contra Delia Espinoza para que se aplique a través de juicio político la sanción de 10 años de inhabilitación.

Para que fuera aprobada, necesitaba de un respaldo de al menos 68 legisladores debido a que los 28 miembros de la Comisión Permanente no pueden votar en el pleno. Sin embargo, solo lograron 63 votos a favor de la inhabilitación.

Lo que sí aprobó el pleno, en una votación separada, fue el punto del informe final que acusa a Espinoza por los presuntos delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica y se le levanta el fuero.