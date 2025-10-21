La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitió la denuncia presentada contra la repuesta fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por no acatar la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema, ordenada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Por 10 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones, dicho grupo de trabajo aprobó el informe de calificación de la Denuncia Constitucional 625, formulada por Benavides Vargas contra Espinoza Valenzuela.

El informe recomienda declarar procedente la denuncia por presunta infracción al artículo 2 de la Constitución, y la posible comisión de los delitos de desobediencia o resistencia a la autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

A Delia Espinoza se le acusa no haber acatado la resolución 231/2025 de la Junta Nacional de Justicia, que disponía la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema.

El informe también recomienda declarar improcedentes otros extremos de la denuncia, y acumular la Denuncia Constitucional 607.

También se declaró improcedente la Denuncia Constitucional 532, formulada por la congresista Elizabeth Medina (Somos Perú), contra la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, y los magistrados Helder Domínguez, Manuel Monteagudo y César Ochoa por presunta infracción a los artículos 139 y 202 de la Constitución.

La denuncia se vincula a la conducta reprochada de los magistrados en su actuación respecto a un proceso competencial interpuesto por el Congreso de la República contra el Poder Judicial.

Lo mismo ocurrió con la Denuncia Constitucional 583, formulada por Delia Espinoza contra la congresista Cheryl Trigozo (Renovación Popular) por la posible comisión del delito de peculado doloso; tipificado en el artículo 387 del Código Penal.

A Trigozo Reátegui se le acusó de haber contratado a Miguel Carrión Melitón como asistente en su despacho, cuando este se desempeñaba también como manager en la agrupación musical Sonido 2000, en la cual es vocalista.

La denuncia fue declarada improcedente por no cumplir los requisitos de admisibilidad y se aprobó por unanimidad (13 votos).