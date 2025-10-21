La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitió la denuncia presentada contra la repuesta fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por no acatar la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema, ordenada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Por 10 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones, dicho grupo de trabajo aprobó el informe de calificación de la Denuncia Constitucional 625, formulada por Benavides Vargas contra Espinoza Valenzuela.
Newsletter Mientras Tanto
LEE MÁS: Abogado de Patricia Benavides presenta denuncia constitucional contra Delia Espinoza y pide su inhabilitación por 10 años
El informe recomienda declarar procedente la denuncia por presunta infracción al artículo 2 de la Constitución, y la posible comisión de los delitos de desobediencia o resistencia a la autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
A Delia Espinoza se le acusa no haber acatado la resolución 231/2025 de la Junta Nacional de Justicia, que disponía la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema.
LEE MÁS: Tomás Gálvez presenta denuncia constitucional contra Delia Espinoza por prevaricato, abuso de autoridad y acoso
El informe también recomienda declarar improcedentes otros extremos de la denuncia, y acumular la Denuncia Constitucional 607.
También se declaró improcedente la Denuncia Constitucional 532, formulada por la congresista Elizabeth Medina (Somos Perú), contra la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, y los magistrados Helder Domínguez, Manuel Monteagudo y César Ochoa por presunta infracción a los artículos 139 y 202 de la Constitución.
LEE MÁS: JNJ inicia trámite por fallo judicial que ordena restituir a Delia Espinoza
La denuncia se vincula a la conducta reprochada de los magistrados en su actuación respecto a un proceso competencial interpuesto por el Congreso de la República contra el Poder Judicial.
Lo mismo ocurrió con la Denuncia Constitucional 583, formulada por Delia Espinoza contra la congresista Cheryl Trigozo (Renovación Popular) por la posible comisión del delito de peculado doloso; tipificado en el artículo 387 del Código Penal.
LEE MÁS: Tomás Gálvez sobre reposición de Delia Espinoza: “A la Fiscalía de la Nación todavía no se notifica nada”
A Trigozo Reátegui se le acusó de haber contratado a Miguel Carrión Melitón como asistente en su despacho, cuando este se desempeñaba también como manager en la agrupación musical Sonido 2000, en la cual es vocalista.
La denuncia fue declarada improcedente por no cumplir los requisitos de admisibilidad y se aprobó por unanimidad (13 votos).
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- No solo Velásquez y Del Castillo: el Partido Aprista tiene 15 precandidatos a la Presidencia
- Vuelve la propuesta para extender el Reinfo: ¿qué congresistas la impulsan y qué plantean sus proyectos?
- Inseguridad ciudadana: Ministerio del Interior ha gastado menos del 20% de sus fondos asignados para proyectos
- Casi cinco días sin ministros: el récord del presidente José Jerí en los últimos diez años
- Ernesto Álvarez busca el voto de confianza: ¿Cuáles serán los ejes de su discurso ante el Congreso?
Contenido sugerido
Contenido GEC