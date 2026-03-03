Resumen

Los congresistas Alejandro Cavero y Alejandro Muñante fueron entrevistados, en el podcast "Siempre a las 8" con Milagros Leiva, por el canal de YouTube de El Comercio. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Por Redacción EC

En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, los congresistas Alejandro Cavero (Avanza País) y Alejandro Muñante (Renovación Popular) adelantaron que no le darán el voto de confianza al Gabinete Ministerial presidido por Denisse Miralles, en la sesión del pleno del próximo 18 de marzo.

