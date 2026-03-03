En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, los congresistas Alejandro Cavero (Avanza País) y Alejandro Muñante (Renovación Popular) adelantaron que no le darán el voto de confianza al Gabinete Ministerial presidido por Denisse Miralles, en la sesión del pleno del próximo 18 de marzo.

Cavero indicó que si bien Avanza País formalmente aún no ha tomado una decisión al respecto, respaldó la postura de su candidato presidencial, José Williams, y remarcó que quienes llevaron al poder al presidente José María Balcázar deben hacerse “responsable de las decisiones”.

“Nosotros formalmente no hemos tomado la decisión, pero el general Williams ha dicho que es de la idea de no darle el voto de confianza y yo coincido con él porque realmente creo que quienes han puesto a Balcázar allí tienen que hacerse responsable de las decisiones”, expresó.

“Si tuvieron 65 votos para elegir a Balcázar, deberían tener 65 votos para darle la confianza al gabinete del presidente que ellos han puesto y no esperar ni un solo voto de aquellos que no votamos por él. Pienso que Avanza País no debería darle el voto de confianza”, agregó.

Tras lo ocurrido con Hernando de Soto, Cavero estimó que cometió una “ingenuidad enorme” al creer en la palabra de Balcázar Zelada y dijo que este último terminó cediendo ante quienes lo pusieron en el cargo con sus votos.

“Balcázar, además de la mediocridad que lo gobierna, no es dueño de sus decisiones, es un títere puesto por allí por algunas fuerzas del Congreso. Hernando pensó que si Balcázar le decía: ‘mira, te voy a dar ocho ministerios para que pongas a la gente más técnica y proba’, creyó que eso era cierto, cuando no estaba entendiendo que atrás estaba Cerrón, estaba Acuña, Luna. En esa ingenuidad enorme, Balcázar simplemente ha terminado a última hora decidiendo por los que tienen el poder hoy día”, subrayó.

“El señor Balcázar es el títere mediocre de varios grupos políticos del Congreso a los que debe estar donde está, de Vladimir (Cerrón), de (José) Luna, de (César) Acuña y de un sector de la izquierda que son los que le han dado los más de 60 votos con los que ha sido elegido presidente”, añadió.

Consultado sobre los vínculos de Denisse Miralles con Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Cavero recordó que fue viceministra de José Salardi, quien fue ministro de Economía y Finanzas y ahora es el jefe del plan de gobierno de César Acuña.

“Si tiene pelos de gato, maúlla como gato y tiene patas de gato, es gato pues. Es obvio, la señora fue viceministra cuando fue ministro el hoy jefe del plan de gobierno de Acuña, a quién le van a mentir pues”, sentenció.

“Definitivamente no”

Por su parte, el legislador Alejandro Muñante remarcó que su bancada, Renovación Popular, no le dará el voto de confianza a Denisse Miralles, aunque ensayó la posibilidad de que finalmente obtenga los votos necesarios.

“No, definitivamente no (le daremos el voto de confianza), de ninguna manera. Creo que posiblemente se lo den, al menos Fuerza Popular creo que sí se lo va a dar”, manifestó.

Para el parlamentario, el pedido público de APP para que Miralles permanezca en el Gabinete Ministerial es “escandaloso” porque finalmente esa postura “se consolidó”.

“Nosotros evidentemente no le vamos a dar la confianza. Es escandaloso porque antes de ser elegida Miralles, ya había sacado APP un comunicado pidiéndola a ella y a otros ministros más. Eso se consolidó y cuando Renovación, a través de Rafael López Aliaga, anunció que no le iba a dar el voto de confianza, el señor Acuña hizo una conferencia de prensa denunciando y acusando a Rafael de propiciar el caos por no darle la confianza a la señora Miralles. Eso es escandaloso”, enfatizó.