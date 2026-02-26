Este Diario realizó un análisis, a través de fuentes consultadas y congresistas que prefirieron mantener en reserva su nombre, sobre el respaldo que tendría el Gabinete Miralles en este Parlamento. De acuerdo con la información recogida, existen por lo menos 59 legisladores, de los 129, que optarían por apoyar a la presidenta del Consejo de Ministros.

El resto, por el contrario, se encuentra en duda respecto de respaldar al actual gabinete, no solo por cómo se gestó el nombramiento de Miralles, sino porque esta gestión representaría “el continuismo” del anterior gobierno, pues hay seis ministros ratificados que formaron parte del gobierno del censurado presidente José Jerí, además de un enroque ministerial.

Tras el nombramiento de los ministros, la jefa del Gabinete tiene 30 días para presentar el pedido de confianza ante el Parlamento, el cual deberá aprobar si le otorga o no el voto con una mayoría simple de los legisladores.

Bancadas Integrantes A favor En contra Fuerza Popular 20 Duda Duda APP 17 15 2 Podemos Perú 12 12 0 JPP-VDP-BM 9 0 6 Perú Libre*** 12 12 0 Renovación Popular 11 0 11 Somos Perú 10 8 2 Acción Popular 10 5 5 Avanza País 6 0 6 Bancada Socialista 5 5 0 Honor y Democracia 5 0 5 Bloque Democrático Popular 5 0 5 No Agrupado 7 2 5 Total 129 59 47

***Perú Libre falta que se sume el accesitario de Lucinda Vásquez.

—Grupos políticos definen sus posturas—

Desde las filas de Alianza para el Progreso (APP) explicaron que, por el momento, no hay una decisión oficial sobre el voto de confianza, pero que, de los 17 legisladores, al menos 15 apoyarán al Gabinete Miralles.

El resto se opondría o, sencillamente, se abstendría.

Fuentes de El Comercio indicaron que no hay incomodidad a la interna de la agrupación sobre el nuevo equipo de ministros, pues el presidente Balcázar hizo caso al pedido de APP de no separar a los ministros Denisse Miralles, César Quispe (Producción) y Hugo de Zela (Relaciones Exteriores).

“Faltando solo cinco meses para el cambio de mando presidencial, exhortamos a mantener a los titulares de las carteras ministeriales de Economía, Producción, Mincetur y Relaciones Exteriores, a fin de garantizar la continuidad de las políticas públicas en marcha”, pidió APP mediante un comunicado.

En Podemos Perú (PP), la situación es similar. Fuentes internas dijeron que la agrupación respaldará en bloque el voto de confianza de Miralles. Ese grupo político, comandado por el candidato presidencial José Luna, apoyó a Balcázar durante la segunda vuelta congresal, en la que debatió contra su antagonista María del Carmen Alva, de Acción Popular.

José Arriola, de esa tienda política, refirió lo siguiente: “Aplicando la lógica, como se votó por Balcázar para presidente, igual sería para darle el voto de confianza. Todo por garantizar la gobernabilidad tan necesaria en el país”, dijo a El Comercio.

Con ello, los 12 integrantes de PP se sumarán a los 15 de APP.

Desde Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial (JPP-VDP-BM), la situación es distinta. El grupo político no le daría, por el momento, la confianza a Miralles porque su gabinete “no genera confianza”.

Dicha bancada está integrada por Víctor Cutipa, Hamlet Echeverría, Nieves Limachi, Wilson Quispe, Jorge Coayla, Roberto Sánchez, Germán Tacuri, Katy Ugarte y Elías Varas. Antes eran parte Guillermo Bermejo y Lucinda Vásquez, pero ahora el primero se encuentra en prisión por afiliación terrorista, mientras que la segunda falleció el 21 de febrero.

En diálogo con El Comercio, el legislador Víctor Cutipa, de JPP-VDP-BM, indicó que votará en contra del voto de investidura. ¿Las razones? Porque este gobierno “es el continuismo del anterior”. “No hemos tomado una decisión oficial. Tenemos que reunirnos, pero este gobierno es parte del continuismo. Yo votaré en contra y, por coherencia, el resto haría lo mismo”, refirió a este Diario.

—La bancada oficialista—

Fuentes internas de Perú Libre indicaron que respaldarán a Balcázar. Dicha agrupación tiene 11 votos en este momento. Solo esperan que el legislador Raúl Espíritu, accesitario de Lucinda Vásquez, se una a la agrupación. Con 12 votos le darían un peso importante al nuevo gabinete.

Flavio Cruz, portavoz de esa bancada, sin embargo, afirmó que todavía no hay un pronunciamiento oficial del partido.

En oposición, la bancada de Renovación Popular (RP) no otorgará el apoyo al gabinete Miralles. Norma Yarrow, vocera de la agrupación, afirmó que de ninguna forma la respaldarán. Sus 11 integrantes votarán en contra ante el pedido de confianza.

La negativa es tal que RP emitió un comunicado: “La bancada de Renovación Popular anuncia que no otorgará el voto de confianza a un gabinete creado por la repartija de un pacto mafioso. Y evaluaremos presentar una moción de censura”, manifestó.

Desde Somos Perú, la mayoría optará por apoyar a Balcázar, según fuentes internas. No obstante, otros dos parlamentarios se opondrían al voto de investidura.

—Divisiones en la lampa—

En Acción Popular, la votación estará dividida: una facción votará a favor y otra en contra.

Los 10 legisladores no se pusieron de acuerdo sobre el Gabinete Miralles, pues aún permanecen distanciados tras el intento de Silvia Monteza de “autopostularse” sin consentimiento del grupo, cuando se había decidido impulsar, en una reunión, la candidatura de María del Carmen Alva como presidenta del Congreso.

Ilich López, congresista por AP, dijo a El Comercio que plantearía a la bancada no apoyar a Balcázar. No obstante, nuestras fuentes indicaron que habrá hasta cinco votos en contra y cinco a favor de la confianza.

En Avanza País, la posición se encuentra firme respecto de no apoyar la confianza al nuevo equipo de ministros. Diana González, integrante de ese grupo, dijo en RPP que este gabinete se trataría de uno “parchado y pagado con favores que demuestra el cogobierno de APP con la izquierda radical”.

La Bancada Socialista optaría por el voto a favor del gabinete de Miralles. Entre tanto, Honor y Democracia no tiene una postura oficial, aunque fuentes internas nos dijeron que lo más probable es que le nieguen la confianza.

De otro lado, el Bloque Democrático Popular fue enfático en los últimos días respecto de lo que representaba José Balcázar en esta nueva gestión como jefe de Estado.

Ruth Luque, integrante del Bloque Democrático Popular, dijo en un programa radial que Balcázar responde a los grupos de poder que lo llevaron a ser presidente de la República. “Balcázar no tiene temor de ofrecer un poco hacia el fujimorismo como de ofrecer un poco acá porque son lo mismo”, dijo.

En la interna nos indicaron que optarían por no otorgar el voto de confianza. Sin embargo, Edgar Reymundo, de esa agrupación, afirmó que todavía no hay una decisión sobre el tema

Ahora bien, el peso de la balanza quedaría en manos de Fuerza Popular, la que si decide apoyar o no, aportará un gran número de adhesiones al voto de investidura.

Por el momento, a la interna muestran con sorpresa sobre los cambios en Defensa e Interior. Su lideresa Keiko Fujimori, entre tanto, dijo que en los próximos días se sabrá una postura oficial de bancada.

Fuerza Popular tiene actualmente a 20 congresistas. Si esos 20 deciden apoyar al Gabinete Miralles, entonces obtendría el Ejecutivo 79 votos a su favor.

No obstante, si decide negársela, tendría 67 votos frente a los 57 congresistas que actualmente están dispuestos a apoyar al nuevo equipo de ministros.

Pero en política, los votos pueden cambiar silenciosamente.