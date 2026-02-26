Resumen

La mayoría de bancadas en el Congreso se inclina a favor de otorgarle el voto de confianza al equipo de ministros que lidera la flamante premier Denisse Miralles, para que acompañe en lo que resta del período transitorio al presidente José María Balcázar.

