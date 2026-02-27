Tras la definición de posturas de otras bancadas, el partido Fuerza Popular (FP) pasó de la duda a emitir sus primeras señales en contra de otorgar el voto de confianza al Gabinete Ministerial encabezado por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles.

Fuentes de El Comercio indicaron que esta postura preliminar del fujimorismo respondería a la forma en que fueron nombrados José Balcázar como titular del Congreso y Miralles Miralles como premier; así como al desplante contra el economista Hernando de Soto, quien ya contaba con su propio equipo de ministros.

En ese contexto, el rol de Fuerza Popular resultaría importante y podría determinar el futuro del nuevo gabinete gracias a los 20 legisladores que integran su bancada. De acuerdo con información recogida por El Comercio, el Parlamento contaría por ahora con al menos 59 votos a favor y 47 en contra del nuevo equipo de ministros.

Bajo esa premisa, el conteo podría situarse en 79 a favor y 47 en contra; o bien en 59 adhesiones versus 67 votos en oposición.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. (Foto: Archivo GEC)

—Decisiones parlamentarias—

El miércoles por la tarde, durante una actividad política en Junín, la lideresa de Fuerza Popular fue consultada por la prensa sobre si su bancada otorgaría o no el voto de confianza al Gabinete Miralles. La candidata presidencial respondió que no, aunque precisó que la decisión final corresponderá a los congresistas fujimoristas.

“Más allá de los nombres que conforman este gabinete, nosotros vamos a ver las acciones a partir de este momento. En lo personal, yo consideraría que lo más probable es que esto no ocurra, el voto de confianza. Sin embargo esa es una decisión que tomará la propia bancada”, dijo.

Agregó que lo que corresponde es que se escuche a los ministros y se vea qué acciones están tomando, debido a que en estos momentos lo más importante es atender a las familias en las regiones que sufren por las inundaciones.

Entre tanto, no quiso responder si Miralles le parecía o no idónea para el cargo. “Más allá de profundizar en las críticas, quiero tener una actitud constructiva”, dijo.

—Bancada naranja—

Desde la bancada de Fuerza Popular, el congresista Arturo Alegría no miró con buenos ojos la forma en que se gestó el rápido nombramiento de Miralles y algunos ministros, tras el desaire a De Soto.

En diálogo con este Diario aseguró que, si el Gabinete Miralles pidiera en estos días el voto de confianza, no se lo otorgarían.

“Si el Gabinete tiene que ir al Congreso el día de mañana, yo te diría, evidentemente, que estamos en absoluta contra”, respondió.

Insistió: “Si tu me dices que el voto de confianza es el lunes y si hasta el lunes no hay nada que me haga cambiar radicalmente de opinión yo diría que este gabinete no debería tener la confianza porque no es el tema de los nombres, sino el tema de la conformación”.

Arturo Alegría, congresista de Fuerza Popular. (Foto: Congreso)

Fuentes de El Comercio indicaron que, a la interna de FP, se decidirá por mayoría cómo responderán ante el pedido de confianza, pues hay dos facciones al respecto: una en contra y otra a favor de la confianza.

“Hay dos bloques: una facción dura o institucionalista que se opone y otro grupo de legisladores de las regiones que buscaría respaldar el voto, porque hoy se encarga de atender la crisis por inundaciones y requiere la presencia del Ejecutivo. Es complicado”, explicaron.

A su turno, la congresista Mery Infantes, de Fuerza Popular, adelantó que la semana que viene la agrupación política se reunirá para decidir sobre el voto de confianza. No quiso indicar qué posición respalda, pero sí señaló que se encontraba en provincias atendiendo las problemáticas de la región.

“Nosotros no nos hemos reunido. Todavía tenemos que reunirnos esta semana, pero no podemos hablar de un voto de confianza a la ligera. Hay que evaluar los temas que se están tratando”, manifestó.

Infantes fue elegida por la región Amazonas.

En el mismo sentido opinó Patricia Juárez. La congresista de Fuerza Popular indicó que su agrupación no se ha reunido, por lo que no podría adelantar que se otorgará la confianza a Miralles.

“Tendremos que escuchar a la ministra Miralles, que es una ministra técnica”, refirió.

De otro lado, opinó que hay ciertas cuotas de poder que se han “jugado” con la designación del nuevo gabinete, comandado por Miralles, lo que desincentivó la participación del economista Hernando de Soto, quien no quiso verse involucrado en temas de “esa naturaleza”.

“No podría precisar qué casos, que ministerios, quienes son los que están empujando este tema porque obviamente no lo conozco, pero sí habrían algunos personajes que parecieran que tienen cierta inclinación, algunos grupos políticos”, dijo en RPP.

—Panorama de fondo—

Sobre el tema, el analista político Enrique Castillo consideró que la postura actual que mantiene Fuerza Popular guarda cierta coherencia con las críticas respecto de la elección de José Balcázar como presidente y, por ende, con su Gabinete Ministerial.

“Si yo me opongo a un presidente así tenazmente y digo que ese presidente es poco o menos destructor del país, tengo que guardar cierta coherencia con lo que digo con relación a su gabinete. Y no puedo cambiar de opinión de blanco a negro de un día para otro”, explicó.

Recordó que Fuerza Popular se opuso a la censura contra el expresidente José Jerí y cuestionó abiertamente la elección de Balcázar al decir que, con el congresista, subían al poder Perú Libre y la izquierda radical.

“Marca cierta distancia porque se supone que es el gabinete del presidente que ellos criticaron lo cual no quiere decir que vayan a cambiar de opinión después de escuchar al gabinete”, insistió.

De otro lado, refirió que es muy difícil que la mayoría en el Congreso le niegue a Balcázar la posibilidad de un voto de confianza en su gabinete porque “ganó con una mayoría holgada frente a María del Carmen Alva”.

“Yo dificulto que los antecedentes de Balcázar sean un impedimento para que le otorguen el voto de confianza. Y esto porque con esos antecedentes lo eligieron. En segundo lugar, la forma como fue designado el gabinete tiene que ver con la preponderancia e influencia que tienen varias bancadas en el Congreso”, agregó.

Sostuvo que es muy probable que el gabinete solicite la confianza el 20 de marzo con una excusa de que atienden las emergencias, es decir, a pocos días de las elecciones.

“¿Van a tumbarse un gabinete a 15 o 20 días de las elecciones? Me resulta muy difícil pensar en eso”, cuestionó.

(Foto: Hugo Pérez / El Comercio) / HUGO PEREZ

Como se ha informado, con la designación de Miralles como titular de la PCM, se ratificó a seis ministros: el canciller Hugo de Zela; Luis Quiroz Avilés (Salud); Óscar Fernández (Trabajo); César Quispe (Producción); Aldo Prieto (Transportes) y Wilder Sifuentes (Vivienda).

Asimismo, se designó a otros cuatro altos funcionarios del gobierno de Jerí en puestos clave: Nelly Paredes (Ambiente), viceministra de Gestión Ambiental; Felipe Meza (Midagri), exsecretario general del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; y Luis Enrique Jiménez (Minem), exviceministro de Hidrocarburos del Minem.