Congresistas de diversas bancadas gastaron más de S/567 mil de los fondos públicos en un año y medio, en actividades personales, bajo el rótulo de “eventos institucionales”, reveló “Cuarto Poder” este domingo.

Según el dominical, entre los gastos figuran arreglos florales, sesiones fotográficas, celebraciones por aniversarios de leyes y hasta homenajes organizados para sí mismos.

Solo entre enero del 2024 y julio de este año, el Congreso destinó más de S/567 mil en 424 actividades solicitadas por los propios legisladores. Por norma, cada parlamentario puede gastar S/6 mil anuales por concepto de eventos, precisó el dominical.

El congresista Alex Paredes (Somos Perú) solicitó fondos para conmemorar los aniversarios de las leyes que promovió. Pidió S/3 mil por el segundo aniversario de una norma.

“Cada año se celebra. Se hace la conmemoración a la ley. Asisten los beneficiarios, se les ofrece un sanguchito y punto”, dijo el legislador tratando de justificando los gastos solicitados.

Otro caso es del legislador Luis Aragón (Acción Popular), que pidió S/300 para un arreglo floral en conmemoración del aniversario de su bancada. También está Carlos Alva, del mismo partido, que solicitó casi S/5 mil para actividades en su semana de representación.

“Eso fue un acuerdo de bancada y yo tenía que respetarlo”, dijo Aragón, quien admitió que dicho gasto pudo haberse evitado “de mejor manera”. En el caso de Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), pidió S/1.000 para su semana de representación.

Más casos

Igualmente, la congresista Noelia Herrera (Renovación Popular) pidió S/5.850 para una sesión de fotos con escolares del colegio Vencedores de Pachacútec, donde había sido nombrada madrina de promoción.

Según narró el director del colegio, la parlamentaria dijo que “todo salía de su bolsillo, no del Congreso”. Sin embargo, los documentos oficiales muestran que el desembolso provino de ese poder del Estado.

“¿Tú crees que los estudiantes que son parte de la población cuyos tributos están en todos los estamentos del Estado no merecen un reconocimiento académico? Es una rendición de carácter público que si quieres lo puedes conversar con el oficial mayor”, se excusó.

Del mismo modo, figura el caso del segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón (Perú Libre), quien solicitó casi S/5 mil para una ceremonia oficial en la que condecoró a artistas como ‘Melcochita’ y ‘Dayanita’. “Deberían dar más recursos, pero lamentablemente tiene un techo”, afirmó.

Al respecto, Diego Pomareda, experto en temas parlamentarios, cuestionó que los parlamentarios utilicen el dinero del Estado para alimentar actitudes “frívolas” y “egos” en eventos simbólicos, sin mayor relevancia.

“Eso es un mal gasto del presupuesto público, ahora vemos a los congresistas que utilizan el dinero del Estado para este tipo de eventos simbólicos, para alimentar los egos. Esta es una actitud completamente frívola por parte de los congresistas”, enfatizó.