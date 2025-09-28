Además de recibir S/2.800 para su semana de representación cada mes, los congresistas también solicitan viáticos para sus asesores, incluso cuando realizan reuniones virtuales por Zoom, denunció “Cuarto Poder” este domingo.

Según el dominical, los comisionados reciben S/1.600, aparte de su sueldo, por acompañar a los legisladores a diversas actividades durante cinco días de trabajo.

Los comisionados que programan actividades en distritos cercanos de Lima, como Surco o el Rímac, también reciben S/1.600 de viáticos por semana de representación, incluso para reuniones por Zoom o citas en las mismas instalaciones del Congreso.

De acuerdo con “Cuarto Poder”, la parlamentaria Lucinda Vásquez (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial) contó con familiares como sus comisionados en sus viajes de representación.

Uno de ellos es Edwar Rengifo Pezo, sobrino de la congresista, que recibió S/3.200 de viáticos, en total, en noviembre y diciembre del 2024. En tanto, otro sobrino, Jimmy Pinchi Pezo, fue comisionado en marzo pasado, con S/1.280 de viáticos. Gasto aparte son los pasajes aéreos, que también lo asume el Congreso.

“No voy a brindar esa información”, se limitó a decir Lucinda Vásquez al ser consultada sobre el tema. Milagros Saldaña, otra de sus comisionadas, no registra título universitario en la Sunedu y trabaja como técnico en el despacho de la congresista con un sueldo de S/7.200.

Por su labor como comisionada tiene a su disposición S/320 de viáticos diarios. Por los cinco días que de la semana de representación, la cifra llega a los S/1600, pero alega que no le alcanza para lo que hace.

“Por supuesto (que se gastan los S/1.600). Y a veces falta. Hacemos de domingo a domingo. Realizamos muchos eventos, actividades”, aseveró la trabajadora de Vásquez Vela a “Cuarto Poder”.

Más casos

Otro caso es el de la legisladora Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), quien consigna reuniones por Zoom e incluso eventos en el mismo Parlamento. En marzo del 2024, desde su despacho envió un requerimiento para dos comisionadas.

“Realizaré las actividades por semana de representación parlamentaria en la región Lima del 18 al 21 de marzo. Solicito la asignación de viáticos a las servidoras de mi despacho”, indicó en el escrito.

Por cuatro días, para cada una se destinaron S/1.280 de viáticos, según los documentos. Según el informe de representación, dos actividades se desarrollaron en Villa el Salvador y El Rímac. Todo lo demás fue en el Centro de Lima, en el mismo Congreso o por Zoom. Es decir, no viajaron, no necesitaron de hospedajes.

Consultada por ‘Cuarto Poder’, Barbarán no quiso responder sobre sus comisionados.

El despacho de la parlamentaria remitió las rendiciones de las comisionadas. Apeló a una declaración jurada, sin medios de prueba. María Santander Martínez declaró S/384 en movilidad, mientras que Nadya Bravo señaló el mismo monto en transporte y además la cena, lo que en total llegó a S/408.

Bravo es bachiller en Turismo y Hotelería. Gana S/3.750. Fue comisionada también en la semana de representación de julio del 2024 por cinco días. El primer día tuvo actividades por Zoom, luego acudió a Villa María del Triunfo, Surco, San Isidro, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador y el propio Congreso.

Según sus rendiciones de cuentas, entre almuerzos, cenas y su declaración jurada de movilidad, gastó S/550.

La lista sigue. Yerner López, comisionado del congresista Edgar Tello (Podemos Perú), buscó justificaciones para defender sus viáticos de la semana de representación de octubre del 2024. “Yo no vivo en Surco. Vivo en el Rímac y del Rímac tengo que trasladarme”, alegó.

Gastos en aumento

Si se consideran los S/2.800 asignados para cada congresista por los cinco días de representación, más los S/1.600 para cada comisionado, el monto cierra en S/6 mil mensuales para gastar por parlamentario.

“Son 6 mil soles al mes que el Congreso desembolsa por concepto de semana de representación, que es un gasto totalmente desproporcionado y, desde mi punto de vista, arbitrario”, señaló el experto en asuntos parlamentarios Diego Pomareda a “Cuarto Poder”.

“Si ya el congresista tiene S/2.800 asignado para apoyo logístico de representación, qué sentido tiene que además el Estado invierta dinero en comisionados, pasajes para asesores y además el número de dos asesores. Podría ser, en una lógica de austeridad del Estado, uno de los asesores. Para qué se necesitan más personas”, agregó.

En los último veinticinco años, el presupuesto del Congreso unicameral se ha multiplicado 7 veces, de acuerdo con el análisis realizado por el exvicepresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Luis Alberto Arias.

En 1999 llegaba a los S/200 mil, en el 2015 ya superaba los S/400 mil y este 2025 la cifra es exponencial: cerca de los S/1.400 millones. Parte de ese dinero se destina para los comisionados.