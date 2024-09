Por Virgilio Hurtado, abogado especialista en temas electorales

El queso de las dietas

Con las declaraciones juradas de vida hay que tener mucho cuidado. En el escrutinio que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones, existe un tema de legalidad en utilizar excesivos requisitos en una hoja de vida como instrumento de depuración de candidaturas. Porque tenemos que respetar el principio de razonabilidad que está en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.





Con la nueva ley del Congreso, ya casi no vas a poder excluir a nadie por temas de declaración de hoja de vida. Si no declaras una sentencia por alimentos, no te van a poder excluir. Solo procede la exclusión por no declarar una sentencia condenatoria. Han apostado por cambiar las exclusiones por multas.





Existe un tema de discusión con las sentencias. Mientras que el Tribunal Constitucional ha dicho unos parámetros, el Congreso está yendo por el camino de ampliar más los impedimentos. Se debe reflexionar sobre qué va a ser lo medular: el facilitar el ejercicio de los derechos políticos o crear leyes restrictivas a tal nivel que los ciudadanos terminen en el Poder Judicial interponiendo sus amparos y llegando hasta el Tribunal Constitucional.





Los partidos tienen la responsabilidad y la ley les faculta a establecer mayores requisitos. Un ciudadano que se asocie a un partido tiene que conocer su normativa interna y cuáles son los impedimentos que ese partido le impone para ejercer su derecho a ser elegido.