Por Eduardo Castillo, presidente de la Comisión Agraria del Congreso

Asociación con la empresa privada

Hemos coincidido todos en la asociatividad, trabajarla con la agricultura familiar y tener como nexo al empresario privado que brinde lo que el Estado no puede brindar. Está demostrado que el Estado no puede brindar almacenamiento de agua superficial. El Estado no puede brindar tecnología. El Estado no puede brindar asesoramiento a los agricultores. El Estado no garantiza la cadena productiva de la agroexportación o de la agricultura familiar. La solución es la asociatividad; con la empresa privada sería un poco más rápido sacar a este sector del estrés en el que se encuentra en estos momentos.





Tenemos que elaborar una nueva ley cuidando el objetivo que tiene que ser el desarrollo agrario. Si vamos a ver tributos y si vamos a incluir también temas laborales a la Ley de Promoción Agraria, creo que ese fue el error cuando se debatió la actual ley. Hubo protestas porque metieron temas laborales y tributarios a una ley que debería ser específicamente para el desarrollo agrario. Estoy de acuerdo en que la actual ley se tiene que renovar. Se tiene que modernizar.





¿Cómo manejamos otros temas como el laboral, que tendría que pasar de todas maneras por la Comisión de Trabajo? Estamos trabajando un proyecto de ley con la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), que nos está ayudando a elaborar la nueva fórmula.





Se ha presentado otra propuesta legislativa para la asociación con la empresa privada. Es decir, que la empresa privada se haga cargo de ayudar al pequeño agricultor, le brinde la asesoría, el apoyo técnico, el riego tecnificado, la logística para sacar adelante su producción. Esto también lo hemos trabajado con la AGAP, y es una iniciativa multipartidaria.





La nueva Ley de Promoción Agraria queremos trabajarla un poco más y luego ya dar más alcances sobre ella. Se va a convocar a mayores especialistas y a mayores instituciones para que nos puedan ayudar a tener una fórmula completa.