El dictamen sobre la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo ingresó oficialmente a la agenda de la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados. La decisión parlamentaria se formalizó esta mañana durante la reunión ordinaria de la Junta de Portavoces en el Palacio Legislativo.

Los voceros de las bancadas programaron el debate de la iniciativa legislativa para la sesión plenaria del próximo martes 6 de octubre. Los voceros de los diferentes grupos parlamentarios acordaron por unanimidad fijar un debate de tres horas con distribución proporcional del tiempo.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto Otero, condujo la reunión de los representantes partidarios en la sala Basadre de la sede legislativa. La mesa directiva estableció las reglas del debate general para garantizar la participación ordenada de las seis bancadas parlamentarias.

Los portavoces de las seis bancadas con representación en la cámara respaldaron el cronograma de trabajo acordado para la siguiente jornada plenaria. Cada grupo político dispondrá de un tiempo proporcional para exponer su posición oficial sobre la cesión de competencias al Gobierno Central.

La Junta de Portavoces declaró además la urgencia del tratamiento de dos proposiciones sobre los plazos de prescripción penal y extinción de dominio. El titular de la mesa directiva anunció asimismo la próxima presentación de la ministra de la Mujer para un informe de gestión ante el pleno.

El ingreso de la propuesta al pliego del pleno ocurrió tras el consenso técnico logrado en la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores. Los equipos de trabajo de cuatro sectores políticos elaboraron un texto sustitutorio para evitar el archivo definitivo de la solicitud gubernamental.

Alcances del dictamen sobre facultades en la Cámara de Diputados

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó otorgar facultades legislativas al Ejecutivo por un plazo de 90 días calendario en seguridad ciudadana y fenómeno El Niño. La fórmula legal de consenso redujo la petición original de la administración estatal de ocho materias a solo dos ejes prioritarios.

El texto sustitutorio requiere la aprobación por mayoría del Pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del próximo martes 6 de octubre. La iniciativa que obtenga la ratificación en la Cámara Baja pasará a la Comisión de Constitución del Senado de la República para su evaluación final.