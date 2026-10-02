La Cámara de Diputados sesionará el martes 6 de octubre. (Foto: Congreso)
La Cámara de Diputados sesionará el martes 6 de octubre. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El dictamen sobre la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo ingresó oficialmente a la agenda de la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados. La decisión parlamentaria se formalizó esta mañana durante la reunión ordinaria de la Junta de Portavoces en el Palacio Legislativo.

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