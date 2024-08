Diego Bazán (Renovación Popular) dijo que si los integrantes de la Comisión de Ética deciden removerlo de la presidencia de dicho grupo de trabajo aceptará dejar el cargo. Además, lamentó la declaraciones del titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, quién anunció que esa instancia será dirigida ahora por el Bloque Magisterial.

En agosto del 2023, Diego Bazán, entonces en Avanza País, fue elegido presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. El 30 de mayo renunció a dicha bancada y luego se reincorporó a Renovación, bloque con el que llegó al Parlamento.

Durante las negociaciones de las presidencias de las comisiones y tras la creación de nuevos grupos de trabajo, se acordó que dicha instancia pasara a manos del Bloque Magisterial, bancada integrada por exmiembros de Perú Libre y afín a Pedro Castillo, quien se encuentra bajo prisión preventiva por rebelión y conspiración por el golpe de Estado, así como por presunta organización criminal. La carta para presidir ahora Ética es Álex Paredes.

“Hemos hecho nuestro trabajo y ahora pretenden la remoción. Eso no depende de mí. Si finalmente los miembros de la Comisión de Ética pretenden retirarme de la presidencia, yo voy a ser hidalgo en aceptar pero nosotros hemos tenido mano dura y creo que eso no está gustando”, dijo ante la prensa este miércoles.

Bazán criticó al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP) quien recientemente habló sobre realizar cambios en la conformación de la Comisión de Ética tras cuestionar los resultados obtenidos a nivel de sanciones contra legisladores. “La ciudadanía no puede continuar teniendo esa impresión que Ética es una suerte de escenario donde se protege a parlamentarios que tengan una conducta irregular”, comentó Salhuana en una conferencia de prensa.

“Lamento mucho las declaraciones del presidente Salhuana quien en este momento da este tipo de declaraciones cuando hemos tenido todo un año y hemos visto las votaciones de algunas bancadas del Parlamento”, replicó Bazán.

El saliente presidente de la Comisión de Ética recordó que la comisión ha propuesto sanciones severas contra legisladores que finalmente fueron rechazadas en el pleno o que fueron reducidas en el debate.

“Mi presidencia ha planteado una serie de sanciones a congresistas que lamentablemente ni los miembros de la comisión ni el pleno del Congreso ha puesto al debate. Hoy el pleno del Congreso tiene tres sanciones que deberían poner al debate. Si uno es consecuente y congruente, esperamos que en la próxima sesión se planteen y espero que no me quieran bajar las sanciones que hemos planteado. Si hemos planteado 120 días, no vayan a existir peticiones que se bajen días de sanción. Nosotros hemos sido duros”, manifestó.

María Agüero y ‘mochasueldos’

De otro lado, Bazán dijo que propondrá indagar a María Agüero (Perú Libre), recientemente involucrada en el caso ‘Mochasueldos’ por presuntamente exigir a trabajadores de su despacho que le entreguen el 10% de su remuneración mensual.

“Hay cuatro puntos principales que se tienen que retomar y también voy a plantear el inicio del proceso de indagación de la denuncia que se ha planteado a la congresista María Agüero. Es un caso bastante grave”, señaló.

“Voy a plantear que se inicie el proceso de indagación inicialmente, pero ese es un planteamiento. La decisión queda en la comisión y espero que la mayoría de la comisión lo respalde”, agregó Bazán.

Caso de Darwin Espinoza pendiente

Diego Bazán precisó que las investigaciones contra el congresista Darwin Espinoza, de Podemos Perú, por presuntas contrataciones irregulares, todavía están en proceso. Esto, al ser consultado sobre qué acciones tomarán ante los incidentes registrados dentro del Congreso que involucran a una trabajadora parlamentaria del despacho de Kira Alcarraz que habría sido contratada como un presunto intercambio de favores.

“Lamento cualquier hecho de violencia que se haya generado dentro del Parlamento vinculado lamentablemente a este caso que hoy está en investigación. A pesar que la Comisión de Ética hoy todavía no ha vuelto a sesionar, la investigación sigue en curso”, comentó.

En esa línea, precisó que en la primera semana de setiembre luego de la semana de representación de agosto se presentará ante la comisión el informe que presentará las recomendaciones de sanción. “Creemos que hay elementos y esperamos ver la determinación del equipo técnico de la comisión”, acotó.