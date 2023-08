El presidente de la Comisión de Ética del Parlamento, Diego Bazán (Avanza País), dijo que las tres indagaciones al titular del Congreso, Alejandro Soto (APP), se realizarán de manera separada y no en un “proceso sumario”. Estimó que estos procesos se resolverían en tres meses como máximo.

— Usted ha señalado que la Comisión de Ética se enfocará en solo tres denuncias contra el presidente del Congreso: la contratación de la tía de su hijo, su votación a favor de la llamada “ley impunidad” y el descuento a sus trabajadores para pagar publicidad en redes y el uso de trolls para atacar a otros parlamentarios. ¿Cada proceso será separado? ¿O se acumulará en uno solo de manera sumaria?

Esos tres procesos que has mencionado los vamos a ver de manera independiente, cada uno va a tener una votación diferente.

— ¿Al ser tratado de manera independiente no dilata el tiempo en que se van a resolver?

No para nada, no alarga para nada el proceso. Lo que pasa es que son casos diferentes, en uno de los casos puede haber una valoración distinta al otro o la sanción puede ser diferente, en ese escenario sería realmente irresponsable juntar los casos y adicionalmente cada uno de los procesos tiene un tiempo máximo de tres meses [para ser resueltos].

— ¿En cuánto tiempo estima que se pueda resolver cada uno de los procesos a Soto?

Mira, todos los casos en la Comisión de Ética [en este Congreso] en promedio han demorado cinco meses [para ser resueltos], lo que yo planteo es que ahora tengan un plazo máximo de tres meses y espero que así sea.

— El inciso E del artículo 4 del Código de Ética Parlamentaria establece que los congresistas que participan en la aprobación de leyes “en las cuales puedan estar favorecidos”, deben informar públicamente sobre esto. Soto no lo hizo. ¿Usted encuentra ahí una primera falta?

Yo no puedo adelantar posición al respecto, voy a ser el que va a investigar y una vez que lo haga voy a poder determinar, antes no puedo adelantar posiciones.

— Ya hay antecedentes de sanción para otros congresistas en situaciones similares, por ejemplo, a Javier Diez Canseco se le suspendió por una norma del accionariado…

Cada caso es único, cada caso es distinto, no hemos comenzado siquiera la indagación, entonces no puedo adelantar opinión.

— Soto dijo que él no se benefició de la llamada “ley impunidad”, que el proceso por presunta estafa había sido archivado en el 2019. El Comercio publicó una serie de documentos que desmienten esta afirmación. ¿Esta sola mentira no acarrea una sanción para el actual titular del Parlamento?

Vuelvo a repetir que no voy a adelantar posición en ninguno de los casos, porque ni siquiera hemos iniciado indagación.

— Si la Comisión de Ética llega a determinar de que Soto sí se benefició de la “ley impunidad”, ¿la mentira que dijo puede dar pie a otra investigación?

Todos los casos se van a revisar, si se encuentra responsabilidad obviamente tendrán una sanción de por medio, y si se encuentra otro tema a indagar también abriremos otra carpeta para realizar un proceso distinto.

Bazán fue elegido el lunes 28 de agosto como presidente de la Comisión de Ética del Congreso. (Foto: Congreso) / Victor Vasquez

— El primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García, ha señalado que se debe respetar la presunción de inocencia de Soto. Pero entiendo que esto aplica cuando se trata de un proceso judicial. ¿Qué es lo que va a tomar en cuenta la Comisión de Ética para resolver este caso?

Mira, el proceso de la Comisión de Ética es un proceso similar al de un proceso judicial, tiene una etapa de indagación, tiene una parte de investigación, tiene audiencias y finalmente un informe final y tiene instancias. La comparación es real, debemos respetar en todo el sentido del debido proceso. Entonces, si respetamos el debido proceso la presunción de inocencia [de Alejandro Soto] es hasta el final. Si es que llegáramos a encontrar responsabilidad obviamente ya sería un aporte más a cualquier proceso político que el Congreso quiera emprender. En ese escenario, hay que esperar, no puedo adelantar opinión en ninguno de los casos.

— Pero la Comisión de Ética no determina si hubo o no un delito, sino si hubo una infracción moral…

Exactamente, lo que se sanciona y lo que se investiga es distinto [al Poder Judicial], yo hablaba de la parte procedimental…

— Usted votó a favor de mandar al archivo una denuncia que planteó el ex gobernador regional del Cusco contra Soto en la Comisión de Ética. En esta dio cuenta de una serie de insultos del congresista no solo contra él, sino contra algunos parlamentarios. ¿Tiene la objetividad suficiente para conducir la indagación contra el presidente del Poder Legislativo?

Cada una de mis votaciones está registrada, yo soy objetivo, soy imparcial, y una votación que haya tenido anteriormente no se vincula a la otra, son posiciones totalmente distintas.

— La congresista Adriana Tudela consideró que las prácticas realizadas desde la oficina de Soto en redes sociales “son poco transparentes”. Incluso, refirió que tendrán que evaluar de nuevo como bancada si respaldan o no su censura. ¿Hay otros dentro de Avanza País que comparten esta postura?

No puedo hablar sobre las situaciones que se hablen dentro de la bancada, ayer [martes en la reunión que tuvimos] aún no hemos tomado una decisión al respecto. El jueves nos vamos a volver a reunir, ya se tomará una decisión y la vocera la saldrá a decir.

— Usted inicialmente dijo que sí iba a votar cuando se vea la censura a Soto, hoy ha dicho que lo hará en abstención. ¿Por qué?

Inicialmente, dije que sí iba a dar mi voto, no dije que si este iba a ser a favor o en contra. Hoy [miércoles] he analizado que, si marco en rojo o verde, voy a sentar una posición y como presidente de la Comisión de Ética no puedo [hacer eso], tengo que ser imparcial y, por lo tanto, voy a votar en abstención [respecto a la censura a Soto].

— ¿Si la secretaría técnica de la Comisión de Ética determina que se debe suspender a Soto, este debería dejar la presidencia del Congreso?

Hasta el día de hoy [miércoles] ni siquiera hemos iniciado un proceso de indagación, lo que se determine lo vamos a ver en el futuro, yo no voy a adelantar posición al respecto y te agradezco por la entrevista.

Los “mocha sueldos”

— En junio, la Comisión de Ética, bajo la conducción de Karol Paredes, blindó a las congresistas Heidy Juárez, Rosio Torres y Magaly Ruiz. ¿Puede garantizar que no ocurrirá lo mismo con los otros siete casos que aún no se definen?

Mira, yo voy a ser contundente y voy a exigir de que estos casos se vean cuanto antes y voy a avanzar con la investigación. Obviamente, nos debemos a los votos, exhorto a mis colegas a que actúen con responsabilidad, creo que tienen la voluntad de cambiar la imagen de este Parlamento.

— ¿Las denuncias en contra de los congresistas “mocha sueldos” serán una prioridad? ¿Tiene un cronograma definido para resolver estos casos?

Tenemos un cronograma con absolutamente todos los casos, en la próxima sesión se van a definir. Voy a solicitar al pleno de que se vea el caso del congresista Luis Cordero Jon Tay que ya está para votación. El tema es por la denuncia [por presunta violencia] de parte de su ex pareja.

— ¿Cuál será el primer caso de los “mocha sueldos” que buscará resolver, por ejemplo?

El del congresista Tello, en orden de llegada es ese. Vamos a avanzar con audiencias para este lunes y también vamos a citar por tercera vez a la congresista María Cordero Jon Tay para la próxima semana. Ella en dos oportunidades no ha asistido indicando temas médicos. Si esta vez no va, nosotros vamos a avanzar el tema.

— ¿Y continuar con la indagación sin recoger el testimonio de Cordero, no da pie a que ella pueda ir al Poder Judicial luego?

No, porque quiero recordar que la congresista ha acreditado a un abogado, si ella no puede ir, tendrá que ir su abogado.

— Hace casi 10 años, el Congreso no solo suspendió a Michael Urtecho, sino también lo desaforó. ¿Existe una política de encubrimiento en este Parlamento?

Yo niego rotundamente que haya voluntades, yo lamento mucho que en las anteriores votaciones no hayan pasado [los informes], pero de ahora en adelante ya va a depender de nosotros cambiar la imagen del Parlamento.

— ¿La condena, en primera instancia, a Urtecho a 24 años y 5 meses de prisión marca el camino para el accionar de la Comisión de Ética? ¿Cómo?

Es un precedente para el Poder Judicial para que estos casos no se repitan, es una lección real de que este hecho [recortar el salario a un trabajador] no solamente es un tema ético y moral, sino delincuencial y por lo tanto así se hayan salvado de la Comisión de Ética las otras congresistas [Juárez, Torres y Ruiz] van a tener que responder ante el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y ya saben que de demostrarse su responsabilidad lo que les espera.

— ¿Y no marca un precedente o ruta a seguir por el actual Parlamento?

El tema puntual es lo mismo, ¿no? Pero hay que analizar cada una de las pruebas, son procedimientos con pruebas distintas, testigos diferentes, vamos a analizar cada una de las situaciones para determinar responsabilidades.

— Usted ha referido que será “implacable” con los “mocha sueldos”. ¿Está en condiciones de garantizar de que no solo no habrá nuevos blindajes, sino que los informes serán aprobados en el pleno, que no se reducirán las sanciones por amonestaciones públicas?

Yo voy a pelear hasta el final, pero obviamente las sanciones responden a votos, pero yo voy a luchar hasta el final para que así sea.

Nota de redacción:

A los 15 minutos de la entrevista, el congresista Bazán cortó abruptamente la comunicación, aduciendo que tenía una reunión. Luego no respondió a nuestras llamadas.