El legislador de Avanza País, Diego Bazán, afirmó que está a favor de que, en caso se produzca la salida del presidente Pedro Castillo, se convoquen a elecciones generales en las que se elija a un nuevo gobernante y a un nuevo Congreso.

“Felicito a la presidenta del Congreso, que dijo que estaba dispuesto, como muchos y es mi posición también, de que todos nos vayamos si se da la renuncia del presidente o si se da la vacancia”, refirió a Canal N.

“Por eso lo he dicho, si nos tenemos que ir todos lo haremos con total hidalguía, no me aferro al cargo. Personalmente, creo que debe haber una renovación de la clase política”, agregó.

En otro momento, aseveró que la salida rápida a la actual crisis política es la vacancia del jefe de Estado y se mostró confiado en que se consigan los votos necesarios, aunque admitió que no cuentan con ellos por el momento.

“Hoy los votos no alcanzan, pero en algún momento los congresistas tomarán decisiones más acertadas, espero que reflexionen. Respeto la posición de la bancada oficialista, pero las demás bancadas han sido elegidas para ser oposición responsable”, manifestó.

“En algún momento se presentarán mociones de vacancia más consistentes, no me cabe duda que el presidente es incapaz moralmente”, expresó.

Ayer, la titular del Congreso de la República, María del Carmen Alva, señaló que los legisladores no se “atrincheran” a sus curules y que si es necesario que haya elecciones generales, entonces estas se realizarán.

“Acá en el Congreso nadie se atrinchera a su curul, si tiene que haber elecciones generales, entonces habrá elecciones generales”, dijo.