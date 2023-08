La congresista Digna Calle (Podemos Perú), quien se encuentra de licencia y que vive en Estados Unidos desde enero pasado, fue propuesta como vicepresidenta de la Comisión de la Mujer del Parlamento, pero el pedido finalmente no prosperó.

La única terna presentada para la mesa directiva de dicho grupo de trabajo estaba compuesta por Milagros Jáuregui (Renovación Popular) en la presidencia, Calle Lobatón en la vicepresidencia y Marleny Portero (Acción Popular) en la secretaría.

Sin embargo, Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) se opuso a la iniciativa de incluir a Digna Calle y recordó que esta lleva más de 200 días fuera del país. Por ello, planteó elegir solamente a la presidenta y secretaria de la comisión.

“La persona que ha sido propuesta como vicepresidente hace más de 200 días que no asiste al Congreso de la República. No sé si sería bueno e importante que por el respeto de la comisión, que es importante y trata temas no solo de las mujeres, sino de niños y adolescente”, expresó.

“Una persona que ha solicitado licencia sin goce de haber nuevamente no creo que deba ser parte de la mesa directiva, por lo que propondría que se vote hoy el presidente y la secretaría”, agregó.

En respuesta, Digna Calle aseguró que cumple con sus funciones de congresista y utilizó el vacío legal en el reglamento de ese poder del Estado en el tema de licencias para señalar que no tiene impedimento alguno para ejercer el cargo desde el extranjero.

“He seguido cumpliendo mis funciones de congresista, tal como lo establece el reglamento del Congreso de la República y participo de esta sesión al igual que todos ustedes. No hay ningún impedimento para ejercer el cargo en donde se me ha propuesto”, subrayó.

La propuesta fue sometida a consideración de la comisión por la congresista Lucinda Vásquez (Bloque Magisterial), quien ejerció como coordinadora. Con 10 votos a favor y 1 abstención se aprobó la terna, sin Digna Calle .

Digna Calle quiso ser vicepresidenta de la Comisión de la Mujer. (Video: Canal N)

El pasado 2 de agosto la Mesa Directiva del Congreso, que preside Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), rechazó la solicitud de licencia por 60 días de la parlamentaria de Podemos Perú. La decisión fue ratificada por el Consejo Directivo de ese poder del Estado.