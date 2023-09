La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evalúa este viernes 15 de setiembre si es que admite a trámite las denuncias que han sido presentadas hasta la fecha contra la congresista Digna Calle, de la bancada Podemos Perú, por haber permanecido fuera del país por casi ocho meses.

La agenda publicada por este grupo de trabajo detalla que la segunda sesión ordinaria desde su instalación en este periodo parlamentario 2023-2024 será el viernes a las 9 a.m.

Entre las propuestas de los informes de calificación que se han incluido, se encuentra el que se planteará ante las dos denuncia presentadas por Kelly Portalatino (Perú Libre) y Roselli Amuruz (Avanza País) contra Calle Lobatón.

Al tratarse de los mismos hechos, las acusaciones fueron acumuladas en una sola carpeta para evaluar si es que hubo infracción constitucional por parte de la parlamentaria de Podemos Perú, así como el supuesto delito de abandono de cargo y abuso de autoridad.

En la primera sesión que se realizó la semana pasada, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio cuenta de estas denuncias y, si es que se admite a trámite este viernes, será remitida a la Comisión Permanente para que se determine el plazo de la investigación y elaboración de un informe.

Digna Calle, quien viajó a Estados Unidos en enero del 2023 y permaneció en dicho país hasta los primeros días de setiembre, solicitó una licencia sin goce de haber, lo que le permitió estar en el extranjero durante casi ocho meses sin cobrar su remuneración de parlamentaria.

A pesar de esto, mantuvo personal en su despacho durante este tiempo, motivo por el cual fue denunciada constitucionalmente y en julio se procedió a rechazar su solicitud para extender su licencia por 60 días más.

Calle, quien ya se encuentra en el Perú, todavía no se ha presentado ante el Congreso y el último domingo anunció en “Cuarto Poder” que seguirá haciendo su trabajo de manera remota.

“Yo no voy ir al Congreso de la República, no voy a ir al pleno presencialmente, ni voy a ir a trabajar, mientras esté en Lima voy a mantener la virtualidad, iré a mi despacho, me encontraré con mis electores en mi despacho, pero al pleno no voy a ir. Virtualmente puedo hacerlo”, remarcó.

Otros puntos resaltantes en la agenda de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales son la inclusión de las dos denuncias presentadas por Patricia Chirinos (Avanza País), una contra dos integrantes y otra contra todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia (denuncias 386 y 388).

También se llevará a cabo una audiencia para escuchar a Martha Moyano (Fuerza Popular) como demandante y a la legisladora no agrupada María Cordero como demandada por el presunto recorte de sueldo de trabajadores de su despacho.