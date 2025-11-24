El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) pidió que la Comisión de Constitución priorice su proyecto de ley que plantea eliminar la pensión vitalicia para los expresidentes de la república que hayan sido vacados, luego de conocerse que la exmandataria Dina Boluarte (2022-2025) solicitó dicho beneficio.

“Espero que la Comisión de Constitución pueda debatir cuanto antes mi PL12733, que elimina la pensión vitalicia para presidentes vacados”, escribió el parlamentario en su cuenta en la red “X” (antes Twitter).

En su propuesta, presentado el pasado 9 de octubre, Muñante propone incorporar el artículo 2-A de la Ley 26519, norma que establece pensión para los expresidentes de la república.

“No tienen derecho a la pensión vitalicia los ex Presidentes que hayan sido vacados por el Congreso de la República en atención a los supuestos previstos en el artículo 113 de la Constitución”, dice la iniciativa legislativa.

Como se recuerda, la vacada exmandataria inició el trámite ante el Congreso para acceder a la pensión vitalicia por los dos años y 10 meses que estuvo en el poder, además de otros beneficios asignados a los expresidentes, según reveló “Cuarto Poder”.

Según el dominical, Boluarte Zegarra quien estampó su firma en un documento que envió a Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Parlamento, para activar el trámite de su pensión.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle llegar mi cordial saludo y en mi condición de expresidenta constitucional de la República, le solicito disponga se me otorgue la pensión establecida en la Ley 265191”, señaló en el documento.

Así no haya tenido un mandato de cinco años y ser vacada, la ley permite que a Dina Boluarte se le otorgue un vehículo oficial de por vida, que estará a su disposición sin restricciones, además de personal de seguridad permanente.

También tendría un trabajador a su disposición, que será contratado bajo la modalidad CAS, con un sueldo de S/3.700 mensuales. Igualmente, recibirá también, mes a mes, 150 galones de gasolina que en dinero equivale entre S/2.200 y S/2.500.