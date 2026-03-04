La Comisión Permanente del Congreso otorgó un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con el fin de que investigue y presente su informe final respecto a las denuncias constitucionales 533, 589 y 598 presentadas contra la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) por el Caso Cirugías.

A la exmandataria se le imputa la presunta comisión de los delitos de omisión de funciones y, alternativamente, abandono del cargo, tipificados en los artículos 377 y 380 del Código Penal. La denuncia fue declarada procedente en un extremo.

Dicho plazo fue otorgado por unanimidad (20 votos) en cumplimiento del inciso d) del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, referido al procedimiento de acusación constitucional.

Cabe indicar que las denuncias fueron presentadas por los congresistas Carlos Zeballos Madariaga, Ruth Luque (ambos del Bloque Democrático Popular) y Margot Palacios (no agrupados), y la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Las denuncias se sustentan en que Boluarte Zegarra, mientras ejerció el cargo de presidenta de la república, se realizó una serie de operaciones quirúrgicas en junio de 2023 y que no habría podido ejercer el cargo hasta el 10 de julio del mismo año.

Previamente, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (Alianza para el Progreso), propuso la acumulación de las denuncias constitucionales 533, 589 y 598, en el extremo que imputan a Dina Boluarte en su condición de exmandataria.

De otro lado, en el extremo de la denuncia constitucional declarada improcedente por el informe de calificación, pasó al archivo.

El caso

Según la denuncia presentada por el Ministerio Público, Dina Boluarte no informó ni al Congreso ni al Consejo de Ministros sobre su incapacidad temporal, como establece la Constitución en sus artículos 114 y 115.

“En dicho periodo se encontró bajo una causal de suspensión del ejercicio de sus funciones establecidas normativamente, en concordancia con los artículos 114 y 115 de la Constitución”, indicó.

Asimismo, la fiscalía señaló que alternativamente, en dicho periodo, habría abandonado el cargo de presidenta de la república, con lo que habría afectado el funcionamiento regular del Estado, tras someterse a un conjunto de cirugías a mediados del 2023.

Cabe recordar que en mayo del 2025 el cirujano plástico Mario Cabani confirmó a “Cuarto Poder” que el 28 de junio del 2023 realizó varias intervenciones quirúrgicas a la entonces presidenta en su clínica de estética y rejuvenecimiento.

Cinco cirugías

Según detalló, a Boluarte se le practicaron en total cinco procedimientos. “Se realizó, en primer lugar, la cirugía de nariz: una rinoplastia, con semptún plastia. La parte de rinoplastia estética y la parte funcional, se corrigió el septum y a la vez los cornetes”, explicó.

“Otra cirugía que se realizó fue en los párpados inferiores, se llama blefaroplastia inferior transconjuntival. La otra cirugía que se realizó fue el injerto graso en surco nasogenianos y en algunas zonas del rostro y finalmente se hizo colocación de hilos de sustentación absorbibles en el rostro, a cada lado del rostro, para rejuvenecimiento”, detalló.

Consultado sobre cuántas de estas cirugías fueron estéticas, respondió: “Todas fueron estéticas, a excepción de la funcional que ha sido la septum plastia que fue realizada por un otorrinolaringólogo”.

Sobre el procedimiento anestésico, Mario Cabani explicó que se aplicó una combinación de sedación y anestesia local. Boluarte lo negó afirmando que la intervención fue algo “similar a una curación de muela”.