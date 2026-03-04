Resumen

La Comisión Permanente evaluará otorgar hasta 15 días hábiles para investigar denuncias constitucionales contra la expresidenta Dina Boluarte por presunta omisión de funciones y abandono del cargo. (Foto: Presidencia/ Archivo)
Por Redacción EC

La Comisión Permanente del Congreso otorgó un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con el fin de que investigue y presente su informe final respecto a las denuncias constitucionales 533, 589 y 598 presentadas contra la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) por el Caso Cirugías.

