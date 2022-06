El congresista de Perú Libre, Jaime Quito, afirmó que el desempeño de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, “no ha sido lo más adecuado, habiendo tantas necesidades” en el sector.

En diálogo con El Comercio, señaló que pese a los “altos cuestionamientos” contra la ministra su bancada aún no ha tomado posición respecto a si ella debe seguir o dejar la cartera.

“No es pertinente decir si estoy de acuerdo o no con su salida del Gabinete o que dé un paso al costado hasta que tomemos una posición como partido. T enemos altos cuestionamientos contra la señora Dina, pero no nos dejaremos llevar de las orejas por lo que diga la derecha ”, añadió el parlamentario perulibrista.

En otro momento, Quito se pronunció sobre los comentarios de su colega de bancada Margot Palacios, quien dijo a RPP que “personalmente, sí votaría a favor de la interpelación de Dina Boluarte, porque no ha habido un buen trabajo en la cartera” y que “la ministra debería salir del gabinete”.

“Considero que haciendo una evaluación, la señora Boluarte no ha sido lo adecuado en el Midis habiendo tantas necesidades. No voy a confrontar a mi colega Palacios. Mientras no tengamos una opinión como partido, cada quien en libre de opinar de acuerdo a su criterio”, opinó el legislador.

En tanto, el congresista Wilson Quispe, también de Perú Libre, calificó de “regular” la labor de Boluarte en la cartera de Desarrollo e Inclusión Social; sin embargo, “no comparte la opinión” de que la ministra deje el Gabinete.

“Tampoco vamos a decir que está bien o está mal (el trabajo de Boluarte). Lo ha estado llevando regularmente. En esta temporada de friaje hace falta un mayor presupuesto del Estado a estos programas sociales donde les falta llegar a las zonas más alejadas. Hace falta alimentación y abrigo en estas zonas altoandinas. Se ha estado trabajando de manera regular en esta gestión” , dijo Quispe a este Diario.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el martes 14 de junio el informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional contra Boluarte por haber firmado documentos privados del Club Departamental Apurímac, pese a su cargo como ministra, y omitir consignar en su declaración jurada de intereses (DJI) a su cuñado.

El grupo de trabajo, liderado por la congresista Rosío Torres (Alianza para el Progreso) declaró procedente la denuncia contra la titular del Midis con nueve votos a favor, tres en contra y dos abstenciones

#AlertaLegislativa: Así votaron las bancadas en el informe de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que declara procedentes las denuncias contra la vicepresidenta #DinaBoluarte. el vocero oficialista de #PerúLibre Waldemar Cerrón no votó. pic.twitter.com/XengYbnhsy — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) June 14, 2022

El informe de calificación propone admitir a trámite y acumular las denuncias constitucionales que los congresistas Norma Yarrow (Avanza País) y Javier Padilla (Renovación Popular) presentaron hace tres semanas en contra de Boluarte.

En su informe de calificación, la subcomisión, dirigida por la parlamentaria Rosío Torres (Alianza para el Programa), advierte la posible infracción de parte de la también vicepresidenta de la República de los artículos 38 y 126 de la Carta Magna. El primero dispone que “todos los peruanos deben cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”.

El informe dio luz verde a dos denuncias contra la vicepresidenta, que se presentaron luego de que se hiciera público el informe de la Contraloría que determina que la titular de Desarrollo e Inclusión Social habría incurrido en infracción a los artículos 38 y 126 de la Constitución.

Informe de calificación del caso Dina Boluarte

Tras conocerse el informe de la Contraloría, Boluarte negó haber cometido alguna irregularidad y cuestionó a dicha institución.

“Expreso mi protesta por el actuar de la Contraloría General de la República. Su informe de Fiscalización Específica de Declaraciones Juradas 005-2022-CG/FID-FEDJ, de 60 páginas, no me ha sido notificado”, escribió.

Luego, admitió haber firmado documentos del Club Departamental Apurímac, cuando ya era ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Dato El proceso contra la vicepresidenta en la subcomisión incluye diversas etapas como la designación de un ponente, una audiencia para escuchar los argumentos de Boluarte y de los denunciantes. El informe final debe ser elevado a la Comisión Permanente y luego al pleno del Parlamento.

Por otro lado, seis congresistas de la bancada de Avanza País retiraron sus firmas de la moción de interpelación contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. Con esta decisión el pedido ya no tiene el respaldo mínimo (21 adhesiones) para seguir adelante.