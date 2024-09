La congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) reveló un presunto hostigamiento de coordinadores de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a los integrantes de su bancada y otros legisladores para cambiar su voto a favor de autorizar el viaje de la mandataria Dina Boluarte a Estados Unidos.

En declaraciones a los periodistas, indicó que llamó a uno de los coordinadores del Ejecutivo para advertirle que deje de “hostigar” a su grupo parlamentario para que modifique su posición respecto a no aprobar el periplo de Boluarte Zegarra.

Detalló que desde la PCM estuvieron llamando a diversos parlamentarios pidiendo el voto a favor del viaje de la presidenta, señalando que era “importantísimo” que partiera a la ciudad de Nueva York.

“Ayer y antes de ayer ha sido un acoso terrible de los coordinadores y articuladores de diferentes ministerios hacia los congresistas. Han estado tratando de hacer que se cambie el voto llamándolos por teléfono, ofreciendo cosas”, expresó.

“He conversado con algunos congresistas, obviamente a mí no me han llamado. Yo sí me tuve el atrevimiento –con justa razón- de llamar a uno de los coordinadores y decirle: ‘no vuelvas a hostigar a mi bancada para pedir el voto’”, agregó.

En ese sentido, Yarrow consideró “correcto” que se rechazara el permiso de viaje solicitado por Dina Boluarte asegurando que el país está en emergencia debido a los incendios forestales que azotan diversas regiones y que ya han dejado más de 15 muertos.

Así, la parlamentaria consideró que la mandataria “cree que está protegida” por el Congreso y enfatizó que si recibió apoyo de ese poder del Estado es para garantizar la gobernabilidad del país.

“Ella tiene que entender que no está protegida, ella no puede tener la soberbia de creer que tiene el mando total. Lo que tiene en este momento es que se siente autoritaria porque cree que está protegida. Ha tenido el apoyo del Congreso, sí, pero para que haya gobernabilidad, no para que se sienta omnipotente”, sentenció.

Desistió de viajar

Como se recuerda, en un mensaje a la Nación la presidenta Dina Boluarte aceptó la prohibición del Congreso para viajar a Estados Unidos y pidió al legislador Álex Paredes (Bloque Magisterial) retirar su pedido de reconsideración a la votación del pleno.

En un mensaje a la Nación, la mandataria afirmó que su Gobierno no cederá al cálculo político ni a los intereses personales, y dijo que la ciudadanía sabrá identificar quiénes se ponen en contra del “progreso” del país.

Boluarte Zegarra también aseguró haber recibido “información preocupante” de que algunos de los congresistas estarían siendo “influenciados” para votar en contra de la autorización del viaje.

“Ante esta afrenta al Perú les digo: basta de intereses personales, basta de odios y dejemos de lado las barreras que nos separan y dividen”, subrayó.