Congresistas de diversas bancadas consideraron que la presidenta Dina Boluarte brinde explicaciones y respuestas sobre el informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que reveló ingresos a sus cuentas bancarias de S/1,1 millones de origen desconocido.

Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) consideró que la denuncia dada a conocer por este Diario es “realmente muy grave” y consideró que en realidad desde el Ejecutivo se están dedicando a defender a la mandataria de las acusaciones en vez de gobernar.

“Esto es realmente muy grave en la medida que el Gobierno no está gobernando, sino dedicándose a defender de todas las irregularidades que el propio Gobierno se creado, empezando por la señora Dina Boluarte”, expresó.

“Sin duda es un ruido e impide que el Gobierno vaya avanzando, pero los responsables de esto son los miembros del Gobierno, empezando por la señora Boluarte. No hay a quien echarle la culpa sin a ellos mismos”, añadió.

Por su parte, Alejandro Cavero (Avanza País) remarcó que la propia Dina Boluarte debería brindar sus descargos y dar las explicaciones del caso, pues se trata de la principal funcionaria del país.

“Los cuestionamientos que haya sobre cualquier funcionario público, debe ser el propio funcionario público quien haga los descargos y dé las explicaciones, más aún tratándose de la principal funcionaria pública de nuestro país, la presidenta del Perú”, dijo.

“Está en su responsabilidad y en su deber como presidenta dar las explicaciones del caso ante cualquier cuestionamiento grande o pequeño. Esto no es necesariamente un cuestionamiento de la fiscalía, sino de la Unidad de Inteligencia Financiera. En todo caso ella es la que tiene que aclarar el asunto y debería hacerlo lo más pronto posible y con la evidencia”, agregó.

En tanto, su colega de bancada José Williams señaló que las respuestas las debe dar la propia mandataria y no el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén. “Si él decidió hacerlo, pues obviamente está tomando esa responsabilidad. Pienso que no es del todo la tarea de un primer ministro”, subrayó.

A su vez, Susel Paredes (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) cuestionó la cerrada defensa del primer ministro a favor de Dina Boluarte y señaló que las cuentas mancomunadas deben tener justificación.

“Su mensaje (de Gustavo Adrianzén) ha sido un ruido increíble, como tocar una olla sin parar para decir: no nos interesa nada la gente, que se mueran, que se jodan. Eso es lo que nos ha dicho el premier anoche”, acotó.

Del mismo modo, José Cueto (Renovación Popular) indicó que si todo el dinero que registra Boluarte Zegarra está bancarizado, no habría motivo alguno para preocuparse y que en todo caso el tema sí debe ser investigado.

“Muchas veces son números nada más. Si no tiene la información la UIF, que la debería tener, si todo está bancarizado no hay ningún motivo para preocuparse, salvo que se demuestre que los ingresos no son de un fin lícito, allí sí podría haber problemas, pero eso es parte de una investigación”, aseveró.

“Son números, lo que está dentro de esta investigación solo lo sabe la Contraloría, la UIF y la señora Dina Boluarte. Si ya ha sido investigado y no ha habido nada que amerite que haya algún tema de carácter legal, lo dejaría allí, pero tiene que investigarse”, agregó.

Finalmente, Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) refirió que la situación dada a conocer por El Comercio “es grave” y “merece ser esclarecida en el acto” por la presidenta. También criticó la actuación del primer ministro Gustavo Adrianzén y de la titular de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar.

“En lo personal, cuando veo el artículo tengo alguna duda porque hay cuentas que son con el Club Apurímac, son de los aportes de los socios, cuál es el origen de esas cuentas, son personales o no. Esa es la situación que tiene que esclarecerla en el acto, como todas estas acusaciones que le han venido señalando”, anotó.

“Como el papel de algunos ministros, no solamente el premier, hemos visto a la ministra Pérez de Cuellar dando declaraciones cada cual más disparatada que la otra y lo único que ha hecho es evidenciar una falencia de conocimientos y una posición realmente triste porque en lugar de aclarar ha terminado de entorpecer las cosas”, sentenció.