Arana Ysa confirmó este jueves —en lo que significó su primera conferencia de prensa como jefe de Gabinete Ministerial y tras su primer Consejo de Ministros— una serie de reuniones con fuerzas políticas y otros actores. En su alocución, también dijo que “la característica de este nuevo gabinete será la coordinación y la convergencia”.

“Quiero manifestarles que la característica de este nuevo Gabinete será la coordinación y la convergencia. La articulación con los gobiernos regionales, la sociedad civil, el Congreso de la República, con el respeto evidentemente de la independencia de poderes y con una visión descentralista”, aseguró quien fuera ministro de Justicia desde setiembre de 2023.

El premier detalló que los encuentros comenzarán desde la próxima semana y comprenderá tanto a actores políticos, de la sociedad civil, como también gremios empresariales. “A fin de que la conducción de este año y dos meses que el gobierno tiene por delante sea consensuado y, sobre todo, que podamos entender y comprender la naturaleza del trabajo que ambos realizamos”, aseveró.

Previamente, Arana Ysa había anunciado “nuevos cambios en la política de gobierno”, sin dejar de resaltar “el gran trabajo” de su antecesor Gustavo Adrianzén, de cara a lo que significará su presentación en el Congreso para solicitar el voto de confianza.

Aún no hay fecha para esa sesión plenaria; sin embargo, de acuerdo al artículo 130 de la Constitución, esto debe ocurrir dentro de los 30 días de haber asumido funciones. El nuevo PCM deberá acudir junto al resto de ministros, exponer la política general del gobierno y plantear cuestión de confianza. Se necesita mayoría simple para su aprobación.

Posturas y anuncios

Lo que ocurra en los próximas días —incluso la colocación de nuevos rostros en el gabinete que se ha mantenido— será clave, aunque es cierto que ya hay cierta inclinación para que Arana pueda obtener el voto de confianza sin mayor problema ni contratiempo de parte del Congreso.

En caso de Alianza para el Progreso (APP), su secretario general, Luis Valdez, confirmó a El Comercio que brindarán el voto de confianza, “pesando y creyendo fielmente en la gobernabilidad y estabilidad del país; pensando que, como consecuencia de esa estabilidad, está el bienestar de todos los peruanos”. La agrupación suma 14 integrantes en el Congreso.

“La presidenta es la responsable y competente de designar a su equipo, en ese sentido, somos respetuosos de ello y más bien lo que tenemos que hacer como demócratas es desearle éxitos en su gestión al premier Arana, es lo que nos queda; y apoyar desde el Congreso en lo que podamos a favor del Perú, pero sin perder y olvidar la responsabilidad también del control político”, indicó.

Valdez también dijo en entrevista con este Diario que el principal problema que enfrenta el país es la inseguridad ciudadana, por lo que el nuevo PCM debe dar “sobre todas las cosas, soluciones reales, pero también oportunas” frente a este tema clave. Si no hay esto, agregó, “será más de lo mismo”.

Arana brindó su primera conferencia de prensa este jueves tras la sesión del Consejo de Ministros. (Foto: PCM) / Carla_Pat

“Creemos que hoy el gobierno debería hacer todos los esfuerzos, no solamente con mensajes, sino en medidas concretas a favor de los peruanos. Entendemos que esta es una lucha que no solamente se tiene que enfrentar desde el ejecutivo, sino de todos los sectores. Pero creo que el liderazgo que tiene que imponer el Ejecutivo” , acotó.

El Gabinete Ministerial sumó a sus filas a un segundo militante de APP: César Sandoval, quien asumió como nuevo titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Se suma a César Vásquez, que ya estaba a la cabeza del Ministerio de Salud (Minsa) desde 2023. En ambos casos, el partido ha asegurado que no tuvo nada que ver con las designaciones.

De lado de Fuerza Popular, la primera vicepresidenta Patricia Juárez destacó en la víspera que Arana “va a tener la capacidad de concertar con los grupos políticos que se requieran”. Aunque el portavoz fujimorista Arturo Alegría apuntó que, más allá de las simpatías, el nuevo PCM “tiene una tarea muy difícil por delante” de brindar resultados en corto plazo.

“ Arana podrá tener cualidades, pero el gran problema que tiene es que la mayoría de este Gabinete no ha dado resultados, debe dar un giro de timón verdadero y eso es muy difícil de conseguir, más aún tratándose de un año preelectoral, donde deben dejar las cosas ordenadas ”, aseguró Alegría en la víspera.

Por otro lado, en caso de Renovación Popular, el vocero Alejandro Muñante dijo que se mantienen expectantes. Explicó que han sido muy críticos con la gestión del actual premier cuando fue titular del Ministerio de Justicia, sobre todo en el último tramo, a raíz de las falencias a nivel penitenciario que tiene incidencia en la seguridad. Incluso con la promoción de una moción de censura.

“Ahora estamos evaluando porque, claro, prácticamente lo que podemos ver es un mismo gabinete Adrianzén, solo que con otro premier. Vamos a ver hasta qué punto esto puede mejorar. Pero definitivamente si es que no se acaba con el problema de la seguridad, ahí sí nosotros no solamente no vamos a dar el voto, sino podríamos plantear otro tipo de mecanismos” , aseguró Muñante.

Según dijo, salvo un cambio “interesante” que significó la designación del general (r) PNP Carlos Malaver en el Ministerio del Interior, “no es todo el gabinete”. “Prácticamente el 98% del gabinete es el mismo”, cuestionó.

Por otro lado, el congresista Jorge Morante (Somos Perú) comentó que su agrupación aún no tiene una postura definida pues Arana Ysa aún no ha presentado su proyecto o su plan de acción de cara a lo que significará su gestión.

“Según lo que manifestó, va a aplicar nuevas políticas. Bueno, habría que ver de qué nuevas políticas se está hablando”, aseveró.

A opinión de Morante, “era bastante lógico que alguien dentro del gabinete asumiera el cargo de primer ministro, porque en términos reales es un poco difícil que alguien más lo haga”, sobre todo frente a un año electoral, con un gobierno con tan poco respaldo popular y con tantos problemas. En su opinión, esto no necesariamente sería negativo, toda vez que Arana tiene cierta experiencia en el sector público y en la interna del gabinete.

En tanto, la bancada Honor y Democracia, a través de un comunicado, indicó que tras el reciente cambio “es el momento para fortalecer las instituciones y encausar las fuerzas democráticas en una agenda de consenso” a fin de alcanzar estabilidad para el desarrollo del país.

“Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas para que generen un ambiente de estabilidad en favor de la gobernabilidad y el funcionamiento adecuado del sistema democrático” , se expresó.

En contrapartida, desde la bancada Socialista, se cierra filas en no dar su voto de confianza al exministro de Justicia y hoy PCM. “Este gabinete, para nosotros, no es más que lo mismo”, remarcó a este Diario su portavoz Jaime Quito.

Quito cuestionó a Arana por sus presuntos vínculos con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto y su rol al frente del Ministerio de Justicia.

“Ciertamente, ha sido el ministro en la sombra y simplemente lo han oficializado. Consideramos que es absolutamente lo mismo, no hay modificación alguna. Y por esa razón como bancada consideramos que no debe darse la confianza a este gabinete” , expresó.

Los próximos días serán claves para Arana, aunque parece ya tener el viento a su favor.

