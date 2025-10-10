Martin Hidalgo
Entretelones de una vacancia: El efecto cascada que acabo inclinando la salida de Boluarte y la asunción de Jerí
Las mismas bancadas que la sostuvieron fueron las que dieron la estocada final. La caída de Dina Boluarte empezó a gestarse en la tarde del jueves 9 de octubre, cuando Fuerza Popular lanzó un comunicado anunciando su respaldo a la vacancia presidencial. La decisión fujimorista produjo un efecto cascada, que terminó inclinando la balanza de otras bancadas aliadas como Alianza para el Progreso (APP) y Somos Perú. Esta última bancada resultó la mejor posicionada al asumir la presidencia de la República por primera vez en su historia.

