Entretelones de una vacancia: El efecto cascada que acabo inclinando la salida de Boluarte y la asunción de Jerí

A las 3:02 p.m., Fuerza Popular lanzó su comunicado vía X anunciando lo que hasta la víspera parecía imposible: vacar a Dina Boluarte. Horas antes, la misma bancada fujimorista había anunciado acciones de control político contra ministros del gobierno por la falta de respuesta ante el último atentado contra el grupo musical Agua Marina.

El anuncio naranja tuvo un efecto cascada casi inmediato, impulsando a que bancadas como APP y Somos Perú -todas integrantes del bloque parlamentario que sostenía a Boluarte- también publicaran sus comunicados a favor de la caída del gobierno.

Ego, cálculos y desgaste

“Nosotros hemos tenido que asumir la responsabilidad de sostener al Estado, no al gobierno”, decía Miguel Torres, subsecretario de Fuerza Popular, en una entrevista concedida a El Comercio en mayo pasado. Casi cinco meses después, el partido se cansó de cargar la mochila que acarreaba el ser identificado como uno de los aliados de Dina Boluarte.

Desde Fuerza Popular, la postura oficial es que la decisión se produce por un “desgaste” ante un gobierno que no escucha y no rectifica. “En las últimas semanas se brindó al gobierno varias propuestas concretas para afrontar el tema de seguridad, y no tomaron en cuenta ninguna. A eso se sumaron las desatinadas declaraciones del ministro del Interior y de la propia presidenta sobre la ola de criminalidad”, indicaron algunas fuentes del partido.

Ante el pleno, lejos de rectificar, el ministro del Interior Carlos Malaver continuó con sus declaraciones erráticas. “Mucha gente dice la georreferenciación, pero averigüen un poquito más cómo es el sistema. (...) Necesitamos obligar a Meta (la empresa matriz de Facebook) que tenga una unidad acá y hacer más célere la investigación”, dijo durante su intervención en el hemiciclo del Parlamento.

Otras fuentes fujimoristas reconocen que la decisión tuvo una connotación de cálculo electoral. “Mucho odio en el sur por mantener a Dina (en el poder)”, explicaron desde el partido. Esto en alusión a lo que aconteció con Phillip Butters, el precandidato presidencial de Avanza País, quien fue agredido en su reciente visita a Juliaca.

Existe una tercera lectura del cambio de postura fujimorista, proveniente de las bancadas que se vieron forzadas a sumarse a la vacancia luego de su comunicado. “Fue un tema de ego de los fujimoristas, que tenían a Renovación Popular retándolos”, refirieron las fuentes legislativas.

Renovación Popular y Podemos fueron los primeros en salir a anunciar que impulsarían un proceso de vacancia presidencial. Esto ponía a los fujimoristas en una situación difícil donde debían marcar postura clara. En el escenario electoral, los fujimoristas no querían quedar como oficialistas (al menos no más de lo que ya se les imputaba hasta la fecha).

Los últimos intentos y el apuro de Somos

A lo largo de la tarde del 9 de octubre, varios rumores corrieron a través de las redes sociales. Posibles asilos en embajadas, negociaciones tras bambalinas y una inminente renuncia de Dina Boluarte. El único que tuvo algo de asidero fue el de las conversaciones y acercamientos desde Palacio de Gobierno.

Boluarte no renunció bajo la idea de que podía alargar los plazos del proceso de vacancia, y así poder negociar -como tantas otras veces- con las bancadas. “Boluarte llamó a APP y a FP para ofrecer un “gabinete de transición”, pero ambas bancadas le recomendaron que renunciara. Ella dijo que no", contaron las fuentes de ambos grupos parlamentarios.

La última esperanza de Boluarte fue que no se acelere el proceso durante una sola jornada. Es decir, que el jueves se admita a trámite la moción, pero que le otorguen, al menos un día, para su presentación ante el pleno. Esto último fue la propuesta de Fuerza Popular -a través de su vocero César Revilla- en el pleno, pero terminaron retrocediendo ante las gritos de los congresistas izquierdistas que reclamaron la presencia inmediata de Boluarte en el hemiciclo.

“Se había quedado en que la citación (a Boluarte) sería para las 9:00 a.m. (del viernes 10 de octubre), incluso algunos pidieron que la citación sea para el lunes. Al final, Jerí decidió apresar todo haciéndole el juego a la izquierda”, apuntó una de las fuentes del bloque de derecha. Otras fuentes creen que Jerí conversó previamente con la izquierda para coordinar que “hicieran bulla” en la sesión y agarrarse de eso para aceptar el pedido de acelerar el proceso de vacancia. “Él sabía que con el pasar de los días, tenía menos opciones”, anotó la fuente legislativa consultada.

APP y Fuerza Popular recomendaron a Boluarte que renunciara, y que apoyarían la aprobación de su renuncia en el pleno. Sin embargo, la renuncia nunca llegó desde Palacio de Gobierno.

El "gabinete de transición"

En medio de todas las idas y vuelvas en el hemiciclo del Congreso, la dirigencia de Somos Perú se activó desde la tarde del jueves bajo el mando de la presidenta Patricia Li Sotelo. La mandamás del partido del corazón comenzó a analizar escenarios con dirigentes y alcaldes.

Hacia las 7:00 p.m., la dirigencia de Somos Perú tenía claro que Jerí aceptaría la sucesión constitucional para la presidencia de la República. De ahí en adelante, todos los operadores de Somos Perú empezó a buscar nombres para lo que llaman un “gabinete de transición“.

El trabajo partidario para pensar en un posible gabinete se vio interrumpido por las amenazas que empezaron a llegar sobre una censura contra Jerí, con el fin de que se recomponga la Mesa Directiva y así forzar una nueva elección. Una situación ya vivida en el 2020 en el Parlamento.

Este escenario sacó a la luz a varios candidatos dispuestos a reemplazar a Jerí y así asumir el sillón en Palacio de Gobierno. Uno de los más notorios fue Roberto Chiabra, quien salió en varios medios a mostrarse dispuesto a asumir el encargo presidencial. “Chiabra quiere ser presidente como sea. Se supone que era candidato presidencial, pero fue el primero en salir a decir que podía ser el presidente de transición“, reclamaron desde el bloque de derecha,

También se voceó el nombre de Gladys Echaíz y José Cueto, apelando a sus perfiles de independientes (no están afiliados a partidos políticos), pero no lograron el consenso. Por último, se lanzó el nombre de José Williams, pero todos advirtieron que seria difícil que su partido Avanza País aceptara postularlo.

Todas estas idas y vueltas generó diferencias en el bloque de derecha. “Se les dijo que el escenario acelerado solo propiciaría el ingreso de un ‘caviar’ y eso sería lo peor. Se dijo en la interna que cuidado con que entre Susel (Paredes)“, narraron las fuentes.

Después de la vacancia, pasada la medianoche, el pleno se enfrascó en un debate sobre la sucesión constitucional debido a una moción de censura contra la Mesa Directiva. La moción era impulsada por las bancadas de izquierda pero también llevaba firmas de congresistas del bloque de derecha como Renovación Popular.

A las firmas de Renovación Popular se sumó la propuesta de Avanza País para votar la censura de manera separada. Esto, a entender de Somos Perú, buscaba abrir la puerta para que solo se censure a José Jerí y dejar intacto al resto de la Mesa Directiva. Finalmente, la propuesta no pasó, y la censura pasó al archivo (aunque Avanza País votó a favor).

En la interna del Congreso existe bastante incertidumbre sobre la anunciada marcha del próximo 15 de octubre, y la posibilidad de que las protestas se enfoquen hacia el hemiciclo. El último Congreso unicameral no quiere despedirse con otro ‘merinazo’.