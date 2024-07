Desde Fuerza Popular, Perú Libre, Avanza País y Renovación Popular coincidieron en señalar que el nuevo súper ministerio debe absorber a las carteras de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como otros organismos. Entre ellos el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) y Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED).

Sin embargo, el Ejecutivo no prevé que el MTC y Vivienda pasen a formar parte de la futura cartera de infraestructura.

“A título personal, me parece una iniciativa positiva siempre y cuando supla a los ministerios de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, que son las unidades ejecutoras más grandes. Así, en principio, sería positivo. Y no haría tan burocrática la gestión de proyectos de inversión”, manifestó el congresista fujimorista Arturo Alegría.

(Infografía: El Comercio)

En comunicación con El Comercio, Alegría refirió que el Ejecutivo, al momento de exponer su proyecto, tiene que reconocer que la - Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), creada hace poco, “ha sido un fracaso”. “Las grandes unidades ejecutoras no han funcionado y, por ello, [el gobierno] plantea un organismo con rango ministerial”, complementó.

El parlamentario de Fuerza Popular, además, dijo que, si la intención de la administración de Boluarte es crear un súper ministerio, debe comprometerse a no poner al frente de este a ninguna persona ligada a los partidos políticos.

“Una nueva oportunidad para la corrupción”

A su turno, el portavoz de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, consideró, a título personal, que la iniciativa del Ejecutivo debe comprender que el nuevo ministerio de infraestructura tenga como punto de partida la fusión del MTC y Vivienda. Agregó que solamente de esa manera “tendría sentido” que su agrupación evalúe si le da o no su respaldo.

“Este nuevo ministerio también debe contar con una estructura descentralizada, que las decisiones se adopten no solo en Lima, sino también las regiones”, expresó a este Diario.

Por medio de su cuenta de X, el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Cavero (Avanza País), tuvo una postura similar. “Un nuevo ministerio de infraestructura debe pasar por la absorción de otros ministerios como Vivienda y Transportes. Solo elevar la ANIN a categoría de ministerio no servirá de nada si no unificamos competencias, simplificamos procedimientos y reducimos gasto y burocracia. Necesitamos menos ministerios y más eficiencia”, escribió.

Un sector del Congreso consideró que los sectores de Vivienda y Transportes deben dar origen al nuevo ministerio de infraestructura. Sus titulares, Hania Pérez de Cuéllar y Raúl Pérez Reyes, coincidieron en la parada y desfile cívico militar. (Foto: Ministerio de Vivienda)

Al respecto, el vocero de la bancada de Renovación Popular, Alejandro Muñante, dijo que mira con poco entusiasmo la iniciativa de la presidenta para crear un súper ministerio, al recordar que la ANIN no tiene ni un año funcionando.

“A estas alturas ensanchar el Estado no ayuda en nada a que se pueda agilizar la construcción de grandes obras en el país. Crear otra entidad puede ser una traba, no va a ayudar en nada. Bueno fuera que Vivienda y el MTC se fusionen. Ahí sí no tendríamos problema en apoyar. Si se va a construir un nuevo ministerio y se van a conservar los otros, será más gasto y una nueva oportunidad para la corrupción”, remarcó.

“Es contraproducente crear más burocracia”

Por su parte, la congresista Lady Camones (APP) indicó que su bancada aún no ha conversado sobre la propuesta hecha por Boluarte para formar un nuevo ministerio.

“Si bien es cierto, esto ha sido un anuncio de la presidenta, aún quedan muchos detalles para saber cómo funcionaría. ¿Qué pasaría con los programas que atienden proyectos de inversión en algunos ministerios (PRONIS, PRONIED, Provias, Sierra Azul, etc.)? ¿Se fusionan, se desactivan, seguirán en esos ministerios? Hay muchas interrogantes que responder antes de tomar una decisión de respaldo”, dijo a este Diario.

Desde Acción Popular, el parlamentario Ilich López opinó que crear más burocracia en el Estado “es contraproducente”, al rechazar, a título personal, la propuesta del Ministerio de Infraestructura hecha por la mandataria ante el hemiciclo del Congreso el último 28 de julio.

En diálogo con El Comercio, López indicó que su bancada analizará a profundidad la iniciativa, pero advirtió que esta puede terminar siendo “un elefante blanco” en la administración pública.

Por su parte, el portavoz de Podemos Perú, Carlos Zeballos, afirmó que, si se concreta la creación del súper ministerio, la elección de su titular debe ser por concurso público de méritos por un periodo de tres años. “Esta sería la única forma de tener resultados y disminuir la corrupción, si eso no pasa, esta oficina no va a resultar”, añadió a este Diario.

La postura de la izquierda

El vocero de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Roberto Sánchez, dijo que su bancada aún no ha tomado un acuerdo, pero, a título personal cuestionó una eventual creación del Ministerio de Infraestructura, porque esto puede implicar centralizar la construcción de las obras promovidas por el Estado.

“¿Cómo queda el tema de especialización? Es decir, los demás ministerios planificarán y será el ministro de infraestructura el que ejecute. ¿La responsabilidad política por la no ejecución de obras será del ministro de infraestructura?”, preguntó.

La congresista Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, sostuvo que es “bastante incoherente” el anuncio de la presidenta para crear un ministerio de infraestructura, cuando su gobierno ha protagonizado una serie de “escándalos de corrupción”, como “Los Waykis en la Sombra”, que compromete a su hermano Nicanor Boluarte, y el Caso Rolex.

“También estamos ante el silencio de sus ministros y de ella frente a iniciativas legislativas que son nocivas, En mi caso, no respaldaré una propuesta de esta naturaleza”, subrayó.

El parlamentario Jaime Quito, de la Bancada Socialista, adelantó que su agrupación no respaldará “de ninguna manera” la iniciativa de Boluarte para formar un súper ministerio.

“La señora Boluarte nos planteó un discurso de cinco horas, donde no dijo nada, este ministerio de infraestructura va a ser para aumentar la burocracia para los amigos de su hermano Nicanor Boluarte, que ayer han estado aplaudiendo, llevaron su portátil. Su propuesta no va a resolver el déficit de infraestructura en vías, educación y salud”, finalizó.

El Comercio intentó comunicarse con los representantes de las bancadas de Somos Perú, Honor y Democracia y Bloque Magisterial, pero no respondieron a nuestras llamadas.

Adrianzén justifica formación de nueva cartera

El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, indicó que el Estado tiene “esfuerzos dispersos en infraestructura” y puso como ejemplo que el Ministerio de Salud tiene un organismo encargado de la construcción de hospitales y postas, cuando su función es otra.

“Lo que queremos es que cada ministerio se concentre en lo suyo y que haya un órgano, el ministerio de infraestructura que se dedique a ello [a la construcción], los sectores le dirán necesito una carretera de aquí a aquí, una escuela aquí, una posta aquí. Vamos a hacer que cada quien haga lo que tiene que hacer, para lo que está concebido”, explicó en TV Perú Noticias la noche del 28 de julio.

(Foto: Presidencia) / Jhonel Rodriguez Robles

Adrianzén refirió que el nuevo Ministerio de Infraestructura también tendrá la labor de realizar los expedientes técnicos de las obras, lo que calificó como “un dolor de cabeza” en la actualidad.

También precisó que el súper ministerio no absorberá a otras carteras, sino a entidades adscritas a estas.

El primer ministro evitó decir cuáles serán los dos pares de ministerios que el Ejecutivo planteará fusionar.

“No se lo voy a decir, no estuvo a propósito [en el discurso], es un anuncio que la presidenta hará al país en su momento”, expresó.

Cuestionan cambio de nombre de Interior

Los congresistas de las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular, Acción Popular, Bloque Democrático Popular, y de la Bancada Socialista cuestionaron el anuncio hecho por la presidenta Boluarte para que el Ministerio del Interior pase a llamarse Ministerio de la Seguridad Pública.

“Ese es un cambio más político que técnico, ha faltado sensatez y ha sido una falta de respeto a los peruanos que el mensaje haya durado cinco horas”, dijo el congresista Alegría, de Fuerza Popular.

“No le veo mucho sentido [a esta iniciativa], quizás la presidenta piensa que, por cambiar el nombre, puede convertir al Ministerio del Interior en una institución eficiente, esto es simbólico y no tuene trascendencia”, opinó el perulibrista Cruz.

Para Muñante, de Renovación Popular, el cambio de nombre del Mininter “no tiene ninguna relevancia” y no representa ningún tipo de mejora.

“Lo que se debe fortalecer es la labor de inteligencia de la Policía, debe insistirse en una reforma del sistema de justicia para evitar que fiscales y jueces dejen en libertad a los delincuentes. El cambio de nombre es solo de forma”, sostuvo el acciopopulista López.

En el 2023, el discurso de la presidenta Boluarte tuvo poco más de 20 mil palabras. El que brindó ayer en el Congreso fue de poco más de 33 mil palabras y se basó en los 10 ejes de su gobierno. (Foto: Alessandro Currarino | El Comercio)

Luque, del Bloque Democrático Popular, remarcó que más importante que plantear un cambio de denominación del Mininter, hubiera sido escuchar a la presidenta brindar medidas y acciones concretas. “Este ha sido un mensaje a la Nación plagado de mentiras, pareciera que nos ha hablado de un país seguro, cuando las cifras nos dicen que no ha habido una respuesta estatal firme”, expresó.

Quito adelantó que la Bancada Socialista no apoyará el cambio del nombre del sector Interior.

“He quedado realmente sorprendido por la imaginación que tiene este gobierno, como si cambiar el nombre del ministerio va a resolver la grave crisis que atraviesa el país en seguridad”, concluyó.