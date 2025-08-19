La decisión del Tribunal Constitucional (TC) al declarar como procedente la demanda que planteó el Gobierno y paralizar las investigaciones en el Ministerio Público contra la presidenta Dina Boluarte mientras siga en funciones, fue recibida con opiniones a favor y en contra en el Congreso.

Muchos de los legisladores respaldaron la resolución del TC como una manera de proteger, no a Boluarte, sino la investidura presidencial sometida a diversas investigaciones a lo largo de los últimos años.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE TAMBIÉN: Tribunal Constitucional ordena suspender investigaciones contra Dina Boluarte y declara fundada su demanda contra el Ministerio Público

“Acá estamos hablando de la investidura presidencial. Todo lo demás pasa por el tapiz que la justicia tiene de seguirlos investigando y si, en el proceso, como ha pasado antes si no miren el tema del señor (José Miguel) Castro que era el principal involucrado, o en el caso Frigoinca y otros. Cuando hay un poco de desidia en el Ministerio Público para investigar con celeridad pasan estas cosas, se pierden pruebas, desaparecen testigos”, señaló ante la prensa José Cueto, de la bancada Honor y Democracia.

Para Cueto, no se puede hablar de un “blindaje” por parte del TC: “Yo creo que no. Se está reforzando y cuidando la investidura presidencial independientemente del nombre”.

#EnVivo



José Cueto, congresista, tras fallo del TC: No es un blindaje a la presidenta, se está cuidando la investidura presidencial, independientemente del nombre



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/Eertgi5v60 — Canal N (@canalN_) August 19, 2025

Alex Paredes, de la bancada Somos Perú, tuvo similar opinión y recordó que por actuar como ahora el TC ha establecido que se debe proceder, Zoraida Ávalos fue inhabilitada por este Parlamento.

“Ya la Constitución señalaba que el presidente de la República, mientras esté en mandato no puede ser materia de acusaciones penales. Eso lo señaló en su momento la propia fiscal de la Nación Zoraida Ávalos y fue satanizada por eso”, comentó.

Alejandro Cavero, de Avanza País, respaldó lo expresado por la presidenta del TC Luz Pacheco, quien dijo que la resolución no está pensada en Dina Boluarte sino para cualquier persona que ejerza la presidencia.

“Hay que analizar los argumentos constitucionales y legales que se han dado y ver de que forma la sentencia puede garantizar lo más importante que es la estabilidad y la gobernabilidad, no de hoy día sino de futuros gobiernos”, resaltó.

Los legisladores de Fuerza Popular como Alejandro Aguinaga y Héctor Ventura saludaron el fallo del TC y negaron que pueda ser considerado como un blindaje.

#EnVivo



Alejandro Aguinaga, congresista, tras fallo del TC: Lo que menos podría pensar del máximo intérprete de la Constitución es que haga un blindaje



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/LVEYNn2xIc — Canal N (@canalN_) August 19, 2025

“Lo tomamos como un correctivo a este festival de acusaciones que s está dando contra muchos altos funcionarios de Estado, muchos de ellos aforados. Lo que menos podría pensar del máximo intérprete de la Constitución, del TC, es que haga un blindaje”, indicó este martes.

“Correcta decisión del TC al aclarar que todo Jefe de Estado en funciones puede ser sometido a indagaciones preliminares, pero no a una formalización de la investigación. Causales de vacancia son claras en el art. 117 de la Constitución”, señaló, a su turno, Ventura en su cuenta de X.

Correcta decisión del #TC al aclarar que todo Jefe de Estado en funciones puede ser sometido a indagaciones preliminares, pero no a una formalización de la investigación. Causales de vacancia son claras en el art. 117. de la constitución. — Héctor Ventura Angel (@hventuracongre) August 19, 2025

María del Carmen Alva, legisladora no agrupada, se limitó a comentar que la decisión del TC se debe respetar y acatar “nos guste o no”.

Congresistas cuestionan fallo del TC a favor de Boluarte

Otro bloque de legisladores cuestionaron la decisión del Tribunal Constitucional, como Elvis Vergara, de la bancada Acción Popular, recientemente denunciado por la Fiscalía de la Nación por el caso “Los Niños” ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“Estamos en total desacuerdo y nos mantenemos en la posición de siempre que todo funcionario y la presidenta con más razón, debe someterse a todas las investigaciones para poder esclarecer los hechos que se le imputan. No podemos permitir que nadie rehuya de la justicia”, advirtió.

#EnVivo



Edward Málaga, congresista, tras sentencia del TC: Hay que discrepar, porque en este contexto que vivimos con la presidenta Dina Boluarte, este fallo puede y debe ser interpretado como uno político. Se le está dando una mano en las investigaciones en su contra



Encuentra… pic.twitter.com/z4nKOCGy4Z — Canal N (@canalN_) August 19, 2025

Edward Málaga, otro congresista no agrupado, también criticó el fallo y dijo que se trata de una decisión “política” para favorecer a Dina Boluarte.

“Se puede discrepar y hay que discrepar en este contexto que vivimos con la presidenta Dina Boluarte. Este fallo debe ser interpretado como un fallo eminentemente político. Están dando una mano a la presidenta con las investigaciones plenamente justificadas y hay que decir que, cuando estábamos con el señor Castillo, argumentábamos que sí era posible investigarlo. Incluso el Congreso inhabilitó a la exfiscal de la Nación por no haberlo investigado en funciones”, dijo en alusión a Zoraida Ávalos.