La presidenta Dina Boluarte pide nuevamente permiso al Congreso para viajar fuera del país, esta vez rumbo a Nueva York, Estados Unidos, del 21 al 25 de setiembre, en medio de críticas por la difusión de audios atribuidos a los ministros Juan José Santiváñez y Eduardo Arana.

La solicitud ingresó este martes 16 de setiembre a mesa de partes del Parlamento con las firmas de Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

Ahí, solicitan autorización para que Boluarte pueda viajar del 21 al 25 de este mes para participar en la Semana de Alto Nivel del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Dina Boluarte pide permiso para viajar a Estados Unidos para asamblea de Naciones Unidas.

Este trámite se realiza dos días después de la difusión de nuevos audios que son atribuidos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, y donde también se oye presuntamente a Eduardo Arana, actual primer ministro, cuando ambos habrían coordinado otorgar beneficios a un excliente del estudio de abogados de Santiváñez antes que ingrese al gabinete.

El evento en sí se realizará los días 22, 23 y 24 de setiembre en Nueva York y, en total, se extenderá hasta el 30 de este mes.

El tema central de la asamblea general en este periodo de sesiones será “Juntos somos mejores: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos”.

“Estimamos que el Perú debe estar representado al más alto nivel por importancia y relevancia que revisten las actividades previstas durante Semana de Alto Nivel, así como la necesidad de renovar el compromiso mundial con el multilateralismo, solidaridad y la acción compartida en favor de las personas y el planeta”, señalan en el documento enviado a José Jerí, presidente del Poder Legislativo.

Según la programación de la asamblea, se espera que Dina Boluarte tome la palabra y participe en el debate de Naciones Unidas en el quinto lugar entre los países miembros, la mañana del martes 23 aproximadamente a las 12 horas en Nueva York (11 a.m. hora peruana).