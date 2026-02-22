Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Montalvo pide al fiscal de la Nación reactivar pesquisas contra Boluarte por protestas y “caso Rolex”. (Foto: Andina)
Montalvo pide al fiscal de la Nación reactivar pesquisas contra Boluarte por protestas y “caso Rolex”. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El congresista Segundo Montalvo Cubas solicitó al fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, celeridad en las investigaciones fiscales seguidas contra la ex presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra por las muertes registradas durante las protestas sociales de fines del 2022 e inicios del 2023, así como por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Segundo Montalvo pide celeridad en investigaciones contra Boluarte por protestas y caso Rolex
Congreso

Segundo Montalvo pide celeridad en investigaciones contra Boluarte por protestas y caso Rolex

Daniel Urresti: Los argumentos del TC para ordenar su libertad y qué acciones tomará la familia del periodista Hugo Bustíos
Política

Daniel Urresti: Los argumentos del TC para ordenar su libertad y qué acciones tomará la familia del periodista Hugo Bustíos

Elecciones 2026: Alfonso López Chau registra S/800 mil de diferencia en bienes
Elecciones

Elecciones 2026: Alfonso López Chau registra S/800 mil de diferencia en bienes

Tribuna electoral: Las propuestas de los candidatos Sequeiros, Cateriano, Vieira y Castañeda para el Senado
Congreso

Tribuna electoral: Las propuestas de los candidatos Sequeiros, Cateriano, Vieira y Castañeda para el Senado