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Dina Boluarte fue vacada por el Congreso de la República en en octubre del 2025. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Dina Boluarte fue vacada por el Congreso de la República en en octubre del 2025. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Por Redacción EC

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó dos denuncias constitucionales contra la expresidenta Dina Boluarte en su sesión extraordinaria este martes.

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