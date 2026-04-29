La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó dos denuncias constitucionales contra la expresidenta Dina Boluarte en su sesión extraordinaria este martes.

La audiencia fue presidida por Lady Camones (APP) y se realizó en la Sala Grau tras una convocatoria mixta, tanto presencial como virtual. Sin embargo, la sesión fue trasmitida solo en manera de audio por los canales institucionales del Congreso. Ambos casos fueron sometidos a voto luego que ningún parlamentario pidiera la palabra para sustentar alguna oposición al archivo de estas denuncias.

Una de las denuncias desestimadas imputaba a la exmandataria la presunta comisión de los delitos de colusión simple y agravada, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. El recurso fue planteado por el congresista Edwin Martínez (Acción Popular), e incluía también en la acusación a los exministros de Estado Raúl Pérez Reyes y César Sandoval.

Los cargos de este proceso se basaban en la aprobación del Decreto Supremo 015-2025-MTC, mediante el cual se extendió por 30 años adicionales la concesión del Terminal Portuario de Matarani. El informe de calificación que recomendaba el archivo definitivo del expediente obtuvo nueve votos a favor y tres en contra entre los integrantes de la subcomisión.

En segundo lugar, la subcomisión rechazó la denuncia constitucional formulada por el parlamentario Juan Burgos (Podemos Perú). En este caso, se señalaba a Boluarte y al expresidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, por una presunta infracción constitucional.

A los denunciados se les acusó de haber limitado el derecho fundamental a la negociación colectiva de los trabajadores pertenecientes al sector público. La votación para declarar la improcedencia de este informe de calificación alcanzó nueve votos a favor, tres en contra y cero abstenciones entre los miembros del grupo parlamentario.

Finalmente, la subcomisión también resolvió archivar denuncias presentadas contra el fiscal supremo Juan Carlos Villena y un grupo de diez legisladores de diversas bancadas. Estas decisiones forman parte de un conjunto de cinco informes de calificación aprobados para concluir diversos procesos de acusación que se encontraban pendientes de trámite.