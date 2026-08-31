La diputada Catherine Palomino presentó una moción de orden del día para que el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y los ministros de Defensa, Rafael Belaúnde, y del Interior, César Astudillo, concurran al Pleno de la Cámara de Diputados para explicar las medidas adoptadas frente a la creciente crisis de inseguridad ciudadana.

El pedido se produce luego del violento ataque registrado durante la madrugada del domingo en Trujillo, donde cuatro personas fueron asesinadas y un empresario vinculado al sector minero fue secuestrado. Según información preliminar, los atacantes utilizaron prendas similares a las de unidades especializadas de la Policía para interceptar el vehículo.

En su moción, Palomino plantea que las autoridades informen ante el Pleno sobre las medidas adoptadas frente a la crisis de inseguridad ciudadana, así como las acciones que vienen ejecutándose para enfrentar a las organizaciones criminales.

Moción presentada por Catherine Palomino.

La parlamentaria también solicita que el Ejecutivo presente una estrategia articulada y financiada para combatir la extorsión, el sicariato y otros delitos de alto impacto, en momentos en que los hechos de violencia registrados en Trujillo han vuelto a poner bajo cuestionamiento la capacidad de respuesta del Estado.

En el Pleno

La moción plantea además que, una vez aprobada, el presidente de la Cámara de Diputados convoque de inmediato a una sesión extraordinaria del Pleno para recibir a Galarreta, Belaúnde y Astudillo.

El objetivo es que los tres integrantes del Gabinete expliquen directamente ante los diputados las decisiones adoptadas frente a la situación de inseguridad y respondan por las medidas que el Ejecutivo viene implementando.}

El pedido de Palomino se produce, además, en paralelo al debate sobre las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno para enfrentar la criminalidad.

El Ejecutivo ha planteado que dichas facultades permitirían implementar nuevas herramientas en materia de seguridad, entre ellas medidas vinculadas con inteligencia y control de los penales.