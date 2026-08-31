El pedido se produce luego del brutal ataque de sicarios donde murieron cuatro personas y otra fue secuestrada. (Foto: Congreso)
El pedido se produce luego del brutal ataque de sicarios donde murieron cuatro personas y otra fue secuestrada. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La diputada Catherine Palomino presentó una moción de orden del día para que el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y los ministros de Defensa, Rafael Belaúnde, y del Interior, César Astudillo, concurran al Pleno de la Cámara de Diputados para explicar las medidas adoptadas frente a la creciente crisis de inseguridad ciudadana.

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