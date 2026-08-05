La diputada Flor Meza (Fuerza Popular) consideró una “pésima señal política” la designación de su colega César Tito Rojas (Juntos por el Perú), quien fue exdirigente del Movadef, en la Comisión de Ética.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), la parlamentaria pidió a dicha bancada reconsiderar dicha decisión. También pidió no dar “un paso atrás” en la defensa de la democracia y la memoria de las víctimas del terrorismo.

“Es una pésima señal política que Juntos por el Perú designe a un exdirigente del Movadef para integrar la Comisión de Ética. ¡Reconsideren esa decisión!”, expresó.

“En Fuerza Popular seguiremos defendiendo la democracia, la memoria de las víctimas del terrorismo y los principios que el Perú no puede negociar. No demos un paso atrás”, agregó.

Es una pésima señal política que Juntos por el Perú designe a un exdirigente del Movadef para integrar la Comisión de Ética.

¡Reconsideren esa decisión!



En @FuerzaPopular__ seguiremos defendiendo la democracia, la memoria de las víctimas del terrorismo y los principios que el… https://t.co/95qYfXeo7d — Flor Meza (@flormezar) August 5, 2026

Según informó este Diario, la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados acordó el último martes 4 de agosto que la Comisión de Ética tenga entre sus integrantes al diputado César Tito Rojas, exdirigente del Movadef y de la facción radical del magisterio Conare-Sutep.

Además, las Juntas de Portavoces de la Cámara del Senado y de Diputados también establecieron el número de integrantes que tendrá cada una de sus comisiones.

Existen registros de las visitas de Tito Rojas a terroristas recluidos en el penal de Yanamayo, entre el 2000 y el 2004. Además, en el 2010 el actual diputado participó de la elección del primer comité ejecutivo nacional del Movadef.

En el 2017, participó de las movilizaciones de docentes lideradas por el hoy presidente Pedro Castillo. Después, formó la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate).

El actual diputado por Puno no consignó una sentencia por violencia familiar y por ello ha sido multado con 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 22 mil, por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).