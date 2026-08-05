César Tito Rojas fue elegido diputado por Juntos por el Perú. (Foto: Difusión)
César Tito Rojas fue elegido diputado por Juntos por el Perú. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La diputada Flor Meza (Fuerza Popular) consideró una “pésima señal política” la designación de su colega César Tito Rojas (Juntos por el Perú), quien fue exdirigente del Movadef, en la Comisión de Ética.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: