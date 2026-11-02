Congresistas a favor que el caso de Tapullima pase a Ética. (FOTO: GEC)
Congresistas a favor que el caso de Tapullima pase a Ética. (FOTO: GEC)
/ DIANA CHAVEZ
Por Redacción EC

Congresistas de distintas bancadas consideraron que la denuncia contra Jacqueline Tapullima, (Juntos por el Perú), debe ser revisada por la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, luego de que un reportaje de Cuarto Poder difundiera los resultados de peritajes policiales que concluyeron que la firma y la huella dactilar consignadas en la declaración jurada que presentó para postular al Congreso no le corresponden.

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