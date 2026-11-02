Congresistas de distintas bancadas consideraron que la denuncia contra Jacqueline Tapullima, (Juntos por el Perú), debe ser revisada por la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, luego de que un reportaje de Cuarto Poder difundiera los resultados de peritajes policiales que concluyeron que la firma y la huella dactilar consignadas en la declaración jurada que presentó para postular al Congreso no le corresponden.

El diputado de Fuerza Popular, Arturo Alegría sostuvo que debe existir un pronunciamiento inmediato de las autoridades que recibieron la documentación, que —según indicó— sería el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). También consideró que, si ya existe un peritaje que respalda los cuestionamientos, el caso debería ser evaluado por las instancias correspondientes.

“La Comisión de Ética, sin duda. Si ya hay una evaluación donde dan por hecho que la información emitida por la señora ha sido falsificada o no le corresponde a ella, evidentemente la comisión debería actuar de oficio” , manifestó.

#EnVivo Luis Quispe Candia, diputado: Naturalmente el caso de Jacqueline Tapullima debe verse en la Comisión de Ética Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/3iwSfkhdPn — Canal N (@canalN_) November 2, 2026

Por su parte, el diputado de Renovación Popular, Javier Cipriani también consideró que corresponde investigar la denuncia contra Tapullima. Consultado sobre si el caso debe ser revisado por la Comisión de Ética, señaló que ya habría personas que presentaron una denuncia ante ese grupo de trabajo.

“Si hay una denuncia, tiene que verse, claro. Cualquiera de ustedes, cualquier cristiano puede denunciarnos a cualquiera de nosotros. Cuando hagamos algo malo, denúnciennos”, expresó.

Intervención de la Fiscalía

En tanto, el diputado Luis Quispe Candia, del Partido del Buen Gobierno, sostuvo que todo acto irregular debe ser evaluado en el Parlamento y que, si los hechos configuran una infracción legal, corresponde presentar una denuncia ante el Ministerio Público.

“ Naturalmente, todo acto irregular debe ser evaluado en el Congreso. Tenemos una Comisión de Ética para que sancione administrativamente y, si ha cruzado la línea de la legalidad, pues que sea denunciada ante la Fiscalía ”, declaró.

Cipriani también se refirió a otro de los cuestionamientos difundidos en el reportaje: la presunta realización de labores parlamentarias por parte de una abogada que no figura en la planilla del Congreso ni como integrante oficial del equipo de Tapullima.

El legislador cuestionó este tipo de situaciones y dijo haber expresado su preocupación por prácticas que, a su juicio, afectan el comportamiento de los parlamentarios.

Los cuestionamientos contra Tapullima se conocieron luego de que Cuarto Poder difundiera una pericia grafotécnica de la Policía Nacional que concluyó que la firma consignada en su declaración jurada de postulación no le pertenece.