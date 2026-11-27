La diputada de Juntos por el Perú, Jéssica Guevara, dijo que está en contra de que se amplíe nuevamente la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Esto, a pesar de la postura de la presidenta de la Comisión de Energía y Minas y también congresista de Juntos por el Perú, Yenifer Paredes, al suscribir la iniciativa que busca postergar el cierre del registro hasta fines del 2028.

“Por la región Cajamarca somo seis diputados, uno del oficialismo y cinco de Juntos por el Perú. Entendemos la posición de la compañera Yenifer que es una postura nacional, pero los diputados que somos de Cajamarca (...) conocemos la problemática a la perfección y sabemos que la ampliación del Reinfo no es la solución para albergar la problemática de la minería informal. No es la solución”, dijo este viernes a RPP.

Guevara insistió en varias oportunidades que ella como representante de Cutervo en Cajamarca representa intereses de su región en contra de la minería y a favor del agua. Por eso advirtió que la contaminación de las fuentes de agua afecta la salud y la producción agrícola de esta jurisdicción.

“Comprendemos que hay regiones tal vez que apuestan a una minería artesanal que tienen sus propios intereses como regiones, como Cusco. Dudo mucho que Madre de Dios siga apostando, o como Puno. Si volteamos a ver, ninguna de estas regiones donde se han enquistado la minería, formal o informal, es próspera porque falta fiscalizar a gobiernos locales y regionales qué hacen con el canon”.

La diputada de oposición cuestionó tanto la posible ampliación del Reinfo ni la propuesta de ley de formalización de pequeños mineros y mineros artesanales (Ley MAPE). “La minería no nos ha traído muy buenos resultados, ni la formal, y la informal ha sido muy calamitosa porque incluso han ingresado a comunidades de forma hostigante”.

La legisladora puso como ejemplo lo sectores de San Pablo, San miguel, San Ignacio y Hualgayoc donde advierten que han llegado mineros ilegales desde Trujillo, en La Libertad. Aseguró que esta migración de delincuentes trae inseguridad, prostitución y trata de personas mientras que la norma del Ejecutivo piensa que bancarizar el dinero ayudará. “Pero esa no es la solución”.