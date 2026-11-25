En el podcast “Siempre a las 8” de Jimmy Chinchay, de El Comercio, la diputada Romina Uribe (Partido del Buen Gobierno) señaló que su postura es que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no puede seguir ampliándose por más tiempo.

Indicó que es necesario aprobar una Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Mape) que aborde de manera integral el tema de la minería informal a través de los sectores implicados.

Uribe remarcó que le corresponde a la Comisión de Energía y Minas de la cámara baja “reunirse y hacer su trabajo” sobre el tema, pues el 31 de diciembre vence el Reinfo y el tiempo corre.

“Hay una propuesta de Ley Mape. La postura es que el Reinfo no puede seguir ampliándose, se ha verificado que no está ayudando a este proceso de formalización y lo que se necesita es una Ley Mape que atienda este problema escuchando también a los sectores afectados, que es el sector minero”, expresó.

“Eso es lo que se requiere. El Ejecutivo ya ha presentado una propuesta, sin embargo, diversos especialistas han mencionado que puede ser un Reinfo encubierto y eso es tarea netamente de la Comisión de Energía y Minas, reunirse y hacer su trabajo, que es empezar a debatir esto, porque el 30 de diciembre (vence y) ya estamos contra el reloj”, agregó.

Como se recuerda, la diputada Yenifer Paredes (Juntos por el Perú), presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara Baja, dio a conocer que el próximo martes 1 de diciembre el grupo de trabajo discutirá la propuesta para la nueva Ley Mape.

El anuncio lo hizo tanto al interior de la comisión del Congreso como ante los mineros informales apostados en la avenida Abancay, en medio de las presiones de este sector para que se extienda el Reinfo.