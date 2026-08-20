Durante su intervención tras la exposición de la política general del Gobierno, la diputada Rossana Alayza (Buen Gobierno) afirmó que el Gabinete Ministerial que encabeza Luis Galarreta “no representa a las mujeres” debido a la “falta de representación” en la cuota de género.

Tras solidarizarse con la población de Ayacucho por el sismo de magnitud 7.2 que se registró este jueves 20, Alayza Macera dijo ante el pleno que se trata de una “oportunidad absolutamente desaprovechada”, siendo Keiko Fujimori la primera presidenta mujer electa.

“Este gabinete no representa a las mujeres. Me preocupa muchísimo la falta de representación que tenemos. Es una oportunidad absolutamente desaprovechada, siendo Keiko Fujimori la primera presidenta mujer electa”, expresó.

“Solo en el 2025 ha habido 19 mil 692 casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes mujeres. Tenemos serios problemas en Condorcanqui y no estamos respondiendo a la altura”, agregó.

La diputada aseveró que se sostiene un sistema que exige que las niñas y las mujeres se cuiden en la casa, en la calle, cuando salen con amigas, amigos y cuando acuden a una fiesta, “pero hemos fracasado en tener un sistema educativo que les enseñe a los hombres a no violar”.

Alayza también se dirigió a Luis Galarreta y dijo que ha dicho “un discurso de campaña”. Mencionó que Fuerza Popular se preparó por 20 años para llegar al poder y ahora dice: “no pidan mucho en 20 días”.

“Me sorprende cómo un gobierno que se ha preparado por 20 años para llegar con un diagnóstico hecho, hoy nos digan: ‘no pidan mucho en 20 días’. Tenemos ahora sus diagnósticos y sus objetivos, pero no nos están diciendo cómo es que van a hacerlo. Hemos escuchado hoy un discurso de campaña y la campaña ya se acabó, señores. Es hora de hacer gestión pública”, acotó.

“Lo que quiero preguntar es, ¿dónde están los temas esenciales para el Perú en este plan de gobierno en materia de modernización? ¿Dónde queda la lucha contra la corrupción? ¿Dónde está la digitalización del Estado? ¿Dónde está la reforma del servicio civil? ¿Cómo se va a asegurar la meritocracia en la función pública? Todas estas preguntas necesitan respuestas urgentes”, añadió.