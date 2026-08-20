La diputada Rossana Alayza (Buen Gobierno) durante su intervención tras la exposición de la política general del Gobierno. (Foto: Congreso)
La diputada Rossana Alayza (Buen Gobierno) durante su intervención tras la exposición de la política general del Gobierno. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

Durante su intervención tras la exposición de la política general del Gobierno, la diputada Rossana Alayza (Buen Gobierno) afirmó que el Gabinete Ministerial que encabeza Luis Galarreta “no representa a las mujeres” debido a la “falta de representación” en la cuota de género.

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